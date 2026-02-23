Los Sex Pistols anunciaron una gira por los 50 años de "Anarchy in the UK" Sin Johnny Rotten, los miembros fundadores Steve Jones (guitarra), Paul Cook (batería) y Glen Matlock (bajo) realizarán junto al cantante Frank Carter una serie de presentaciones en Irlanda, Escocia e Inglaterra durante el mes de diciembre para celebrar el medio siglo del movimiento punk. + Seguir en







La gira arrancará el 7 de diciembre en Dublin.

Los Sex Pistols confirmaron su regreso a los escenarios con la gira Anarchy In The UK, diseñada para conmemorar los 50 años del lanzamiento de su emblemático single homónimo. La serie de conciertos se llevará a cabo en diciembre e incluirá paradas en Dublin, Edimburgo, Glasgow y dos fechas finales en Londres.

La alineación actual reúne a los miembros fundadores Steve Jones (guitarra), Paul Cook (batería) y Glen Matlock (bajo). Ante la ausencia definitiva de John Lydon tras conflictos legales previos, el rol de vocalista será ocupado nuevamente por Frank Carter, músico proveniente de bandas como Gallows y The Rattlesnakes, quien ya acompañó al grupo en presentaciones recientes.

El itinerario comenzará el 7 de diciembre en el 3 Arena de Dublin, seguido por fechas en Escocia y un cierre de alto perfil en la capital británica, con shows en el O2 Academy Brixton y el Eventim Apollo (20 de diciembre). Previo a esta etapa invernal, la banda tiene programadas actuaciones durante el verano europeo en sedes como Manchester, Cardiff y Halifax.

Formados en 1975, los Sex Pistols transformaron la escena musical con su único álbum de estudio, Never Mind The Bollocks, Here's The Sex Pistols (1977). Su legado, marcado por la crítica mordaz a la monarquía y al orden político, persiste como el pilar fundamental de la historia y la evolución del punk rock a nivel global.

Esta nueva encarnación del grupo prescinde de Lydon, quien se distanció tras perder un litigio por el uso de canciones en la serie "Pistol".