De qué se trata El agente nocturno, la serie de Netflix que tiene nueva temporada y es lo más visto del momento ‘El agente nocturno’ acaba de estrenar su temporada 3 con un gran éxito mundial; ¿tendrá cuarta temporada? + Seguir en







‘El agente nocturno’ era una de las grandes apuestas de Netflix para este mes de febrero y parece que le ha ido muy bien. Tanto es así, que la tercera temporada de esta apasionante serie thriller de conspiraciones políticas y atentados terroristas ha logrado posicionarse como número 1.

‘El agente nocturno’ era una de las grandes apuestas de Netflix para este mes de febrero y parece que le ha ido muy bien. Tanto es así, que la tercera temporada de esta apasionante serie thriller de conspiraciones políticas y atentados terroristas ha logrado posicionarse como número 1 absoluto de la plataforma de streaming en 38 países; y parece que la cosa aún tiene pinta de que puede mejorar en los próximos días si atendemos a la curva de progresión que están teniendo los nuevos episodios del agente Peter Shuterland, tal y como recoge el portal especializado en este tipo de métricas FlixPatrol.

Aunque lejos de conformarse con la primera posición en 38 países, ‘El agente nocturno’ ha logrado meterse en el top 3 en hasta 73 países, confirmando el gran éxito de una serie que ya lleva tres temporadas en Netflix y que espera seguir expandiendo su universo de intrigas y acción más allá; en España, sin ir más lejos, se ha establecido cómodamente en la segunda posición, solo por detrás de nuestra serie del momento: ‘Salvador’.

Sinopsis de El agente nocturno, la serie top de Netflix Ahora los fans se preguntan si habrá una cuarta temporada de la serie protagonizada por Gabriel Lasso. Y si bien la plataforma aún no se ha pronunciado al respecto, lo cierto es ya existen pistas evidentes sobre por dónde podrían ir los tiros en una más que probable nueva temporada. Tanto es así, que la temporada 3 ha introducido cambios notables en su estructura, apostando más que nunca por un tono más cercano al del thriller político más clásico.

Sea como fuere, en caso de darse luz verde a una cuarta temporada, esta no llegaría antes de mediados de 2027, con un intervalo de tiempo similar a las anteriores temporadas de la serie. “El agente Peter Sutherland, al que ha reclutado un programa secreto de inteligencia de EE. UU., debe destapar una conspiración política para evitar un atentado terrorista”, nos cuenta su sinopsis oficial en la plataforma de streaming. ‘El agente nocturno’, con sus tres temporadas al completo, ya está disponible en Netflix.

El agente nocturno El agente nocturno es ideal para maratonear. Netflix Tráiler de El agente nocturno Embed - The Night Agent: Season 3 | Official Trailer | Netflix Reparto de El agente nocturno Los nuevos episodios destacan por una gran ausencia: la de Rose Larkin, interpretada por Luciane Buchanan, pilar básico de las dos primeras temporadas que, según sus responsables, no puede considerarse como definitiva. Su lugar ha sido ocupado por otras novedades como Callum Vinson, Ward Horton o Suraj Sharma. En este sentido, uno de sus creadores, Shawn Ryan, ya ha asegurado que siguen trabajando en nuevas historias: “Llevamos un tiempo trabajando en la trama. Tenemos algunos guiones y estamos avanzando. Creo que, por el crédito fiscal, ya saben que hay una fecha límite para empezar a rodar; ahora mismo tenemos tiempo”.

El agente nocturno NETFLIX