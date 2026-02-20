Femicidio en Santiago del Estero: mató a su novia de 22 años y se escondió junto a su cuerpo

La joven fue asesinada durante la madrugada de este viernes. Su pareja, Diego Salto, de 23 años, estuvo atrincherado junto al cadáver hasta que finalmente decidió entregarse a la Policía.

Thania Santillán, de 22 años, fue brutalmente asesinada a balazos por su novio este viernes y en pleno camino vecinal de la localidad de Las Tinajas, ubicada en el Departamento de Moreno de la provincia de Santiago del Estero. Su asesino fue su pareja, identificado como Diego Salto , de 23 años, quien se atrincheró junto al cuerpo sin vida de la joven , hasta que fue detenido por la Policía.

El hecho sucedió durante la mañana de este viernes, después de que vecinos del lugar vieran a Salto deambulando en el lugar del crimen y con un arma de fuego en una de sus manos. Entonces, la efectivos policiales de la ciudad de Quimilí llegaron al lugar y el joven se atrincheró junto al cadaver de Santillán, quien hacía pocas horas había sido asesinada de tres disparos.

Durante horas, Salto se negó a entregarse ante las autoridades y amenazó a los agentes con su arma de fuego, mientras yacía en el suelo junto a su novia asesinada. Después de horas de negociaciones, el femicida depuso su postura y finalmente fue detenido por la Policía hacia las 15.

En el lugar también estuvo presente la fiscal Lucía González Farías , quien quedó a cargo del caso que apunta a Salto como el responsable del delito del asesinato de Santillán.

Por otra parte, la fiscal dispuso la autopsia del cuerpo de Santillán y ordenó el peritaje balístico sobre el arma secuestrada a Salto . Además, Farías avanza su investigación con la toma de testimonios a los vecinos del lugar.

El hecho causó la indignación entre los allegados a la víctima, quien le dedicaron emotivos mensajes de despedida en su perfil de Instagram: "Eras muy buena persona. No lo puedo creer", sostuvo uno de sus amigos, quien reveló que el asesino "no toleró la separación".

Pablo Cuchán, el femicida que descuartizó y quemó a su novia en la parrilla, salió de la cárcel

Pablo Cuchán, el asesino conocido descuartizar y quemar en la parrilla a Luciana Moretti de 15 años, en Bahía Blanca, salió en libertad después de la que la Justicia considerara prescripta la causa por lesiones y amenazas realizadas por sus exparejas. El femicida cumplía una pena de tres años de prisión impuesta en febrero de 2024. Los cargos correspondían a lesiones leves agravadas y amenazas denunciadas por quienes fueron sus parejas durante su estadía en la cárcel.

Cuchán en octubre de 2004 descuartizó y quemó el cuerpo de la joven de 15 años en una parrilla en la localidad de Ingeniero White, Se encontraba cumpliendo una condena de tres años de prisión en la Unidad Penal N° 19 de Saavedra, impuesta en febrero de 2024 correspondiente a lesiones leves agravadas y amenazas denunciadas por sus exparejas.

Pablo Cuchán femicida

A pesar de que esa sentencia fue confirmada por la Cámara Penal bahiense en julio de 2025, la defensa de Cuchán presentó recursos extraordinarios que todavía no fueron resueltos por la Suprema Corte bonaerense. No obstante, el Juzgado en lo Correccional N° 1 de Bahía Blanca, a cargo del juez Gabriel Giuliani, dictó el fallo que dispuso la inmediata liberación del acusado desde el penal de Saavedra.

El abogado del femicida, Maximiliano De Mira, había solicitado la extinción de la acción penal por prescripción, planteo que logró prosperar este martes pese a la firme oposición de la fiscalía interviniente. La defensa se apoyaba en que los delitos atribuidos no superan los dos años de pena cada uno y que ese plazo ya había transcurrido sin que el fallo quedara firme. La justicia ordenó la libertad del detenido y aclaró que “no se encuentra acreditado en este proceso que el imputado haya cometido con posterioridad otro delito, lo que operaría como acto interruptivo”.