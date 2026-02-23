La bailarina y actriz se conocieron cuando se convirtieron compañeras para grabar la segunda temporada de En el Barro. “Tenemos una amistad, pero no ando mandando mensajes porque sí, pero cada tanto un mensaje de alguna cosa, un corazoncito, hay”, explicó.

En medio del escándalo que rodea constantemente a Eugenia “ La China” Suárez, Adabel Guerrero , compañera en la serie En el Barro II, reveló cómo fueron los momentos de grabaciones entre ambas, cómo pasaban el tiempo y de lo que hablaban.

La bailarina, se animó a hablar profundamente de la actriz y dio su versión de cómo eran las horas de rodaje y brindó detalles íntimos de las charlas que tenían sobre la crianza y la logística familiar.

Adabel reconoció a lo largo de las horas de filmación forjó una buena relación con la ex – Casi Ángeles y reconoció que, desde entonces, comenzó a observarla con otros ojos en varios ámbitos de la convivencia y el día a día : “A partir de que nos conocimos, la empecé a ver en todo lo que pude porque uno aprende mirándola a ella y a otras compañeras”.

Entre otras cuestiones, más allá de la actuación Guerrero reveló que también hubo charlas íntimas de cómo es la logística familiar de la también cantante y la relación con sus hijos y los padres de Rufina Cabré y Magnolia y Amancio Vicuña.

“ Lo que sí hablamos en las grabaciones fue acerca de la maternidad. A mí me interesaba mucho saber cómo hacía ella con los chicos, grabando tantas horas”, comenzó explicando en Puro Show (El Trece) y agregó: “Ella tiene gente que la ayuda, por supuesto, tiene a la mamá. Y siempre me habló muy bien de los papás de los chicos, que siempre estaban presentes y se hacían cargo , se organizaban bien cuando había que viajar”.

Por otra parte, Adabel asegura haber forjado una amistad: “Tenemos una amistad, pero no ando mandando mensajes porque sí, pero cada tanto un mensaje de alguna cosa, un corazoncito, hay”.

Por último, la bailarina llenó de elogios a su compañera de la serie que se emite por Netflix y aseguró que “siempre me pareció muy madraza la China, pero muy madraza. Todo el día haciendo videollamada con los chicos”.

