Esto le pasa al cuerpo si tomás té matcha todos los días

Los especialistas recomiendan moderar su consumo diario.

El té matcha se convirtió en una de las bebidas más populares del mundo por sus notables beneficios para la salud. De origen asiático y con siglos de tradición, este té verde en polvo se distingue por su color intenso, su sabor característico y su capacidad para aportar energía y bienestar de forma natural.

Su preparación se basa en moler finamente las hojas de la planta Camellia sinensis, lo que permite conservar al máximo sus nutrientes y propiedades antioxidantes. Gracias a este proceso artesanal, el matcha se transformó en un símbolo de equilibrio y vitalidad dentro de la cultura japonesa, y hoy es protagonista en cafeterías y dietas saludables de todo el mundo.

Cada vez más personas lo incorporan en su rutina diaria, ya sea en infusiones, batidos o postres. Su consumo habitual promete efectos positivos en el cuerpo y la mente, aunque los especialistas recomiendan tener en cuenta ciertos aspectos para aprovechar sus cualidades sin afectar el descanso o el metabolismo.

Qué le pasa al cuerpo si tomás té matcha todos los días Tomar té matcha con frecuencia puede aportar múltiples beneficios al organismo. De acuerdo con el portal médico Quirónsalud, esta infusión concentra una gran cantidad de vitaminas A, B2, C, D, E y K, además de minerales como calcio, hierro, potasio y proteínas. También contiene clorofila y antioxidantes en niveles hasta veinte veces superiores a los de la mayoría de las frutas, lo que contribuye a frenar el envejecimiento celular y proteger los tejidos.

harvard Cuáles son las principales características del té de matcha. Diversos estudios científicos señalan que su consumo regular ayuda a cuidar el hígado, mejorar la salud cardiovascular y fortalecer el sistema inmunológico. Su contenido de L-teanina y cafeína favorece la concentración, la energía mental y el rendimiento físico, al tiempo que promueve una sensación de calma y enfoque sostenido. Pese a esto, los expertos aconsejan evitar su ingesta en horas cercanas a la noche, ya que su efecto estimulante puede alterar el sueño. La nutricionista Belén Siscar sugiere consumirlo preferentemente durante la mañana o las primeras horas de la tarde, para aprovechar sus beneficios sin interferir en el descanso.