6 de mayo de 2026 Inicio
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Revelaron la principal hipótesis sobre el contagio de hantavirus en el crucero que partió de Ushuaia

Se filtró cómo habría llegado el virus al crucero, donde provocó tres muertes. El buque desembarcaría en Islas Canarias este sábado.

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Una imagen del crucero MV Hondius.

Una imagen del crucero MV Hondius.

Dos funcionarios argentinos, que pidieron reservar su identidad, revelaron a la agencia italiana ANSA que la principal hipótesis sobre el contagio de hantavirus en el crucero MV Hondius que partió desde Ushuaia tiene a una pareja holandesa en la mira. Habrían contraído el virus durante una excursión de observación de aves en la capital de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

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Las dos primeras víctimas fatales a bordo de la embarcación fueron un hombre de 70 años y una mujer de 69 años que eran pareja y tenían nacionalidad holandesa.

El foco de contagio habría sido un basural en el que podrían haber estado expuestos a los roedores que portan el hantavirus. Sin embargo, la investigación continúa y desde el Ministerio de Salud provincial habían asegurado que no existía “evidencia epidemiológica" que vinculara a la provincia con los casos confirmados.

Además, desde la cartera habían precisado que “no se registran casos confirmados de hantavirosis en Tierra del Fuego desde que existen registros epidemiológicos”, sino que la zona endémica de la enfermedad en el sur de la Argentina se concentra principalmente en sectores cordilleranos de Neuquén, Río Negro y Chubut.

Quiénes eran las tres víctimas fatales

La embarcación, que trasladaba a 170 pasajeros y 70 tripulantes bajo una estricta vigilancia sanitaria, reportó la muerte de un pasajero de 70 años, que desarrolló síntomas en pleno viaje y murió en el barco. Su cuerpo fue trasladado a Santa Elena, territorio británico en el Atlántico Sur.

Por su parte, la segunda víctima fue una mujer de 69 años, esposa del hombre, quien también enfermó en dicho viaje, que fue evacuada a Sudáfrica, donde finalmente falleció en un hospital de Johannesburgo. Según fuentes del caso, ambos serían oriundos de Países Bajos.

En tanto, la tercera persona fallecida, sería un ciudadano británico de 69 años, quien fue evacuado a Johannesburgo y permanece en cuidados intensivos. Además, otros dos pacientes afectados continúan dentro del crucero, aunque se evalúa su traslado a un hospital en Cabo Verde, donde serían aislados.

Qué dijo la OMS sobre el crucero tras las tres muertes

Luego la noticia de las muertes por hantavirus, la Organización Mundial de la Salud (OMS) llevó tranquilidad con respecto al caso y aseguraron que “no hay ningún motivo para ceder al pánico, ni para imponer restricciones de viaje”.

“Se están llevando a cabo investigaciones detalladas, incluidas pruebas de laboratorio adicionales e investigaciones epidemiológicas. Se está brindando atención médica y apoyo a los pasajeros y la tripulación. También está en curso la secuenciación del virus”, explicaron.

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