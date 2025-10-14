14 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Esto le pasa al cuerpo si sólo comés carne todos los días

Aunque promete bajar de peso rápido, la alimentación basada solo en carne puede alterar el intestino, el corazón y el cerebro.

Por
La dieta carnívora gana popularidad en redes

La dieta carnívora gana popularidad en redes, pero sus riesgos superan los beneficios.

Freepik

La dieta carnívora se volvió tendencia en redes sociales como Instagram y TikTok, donde miles de personas muestran platos repletos de carne, huevos y manteca. Sus defensores aseguran que este método ayuda a bajar de peso de forma rápida, eliminar la hinchazón y mejorar la energía. Sin embargo, los especialistas advierten que los efectos reales sobre el cuerpo distan mucho de ser positivos.

El trasplante de órganos da otra posibilidad de vida.
Te puede interesar:

La Ley Justina: el caso que cambió el impulso de la donación de órganos en Argentina

A corto plazo, quienes siguen este plan alimenticio suelen notar menos gases o molestias digestivas. Pero los expertos explican que esto se debe a la ausencia de fibra vegetal y no a un beneficio metabólico. Al eliminar los carbohidratos y las verduras, el cuerpo entra en cetosis, un estado en el que usa grasa como fuente de energía y provoca una pérdida de peso inicial que es mayormente agua.

El problema aparece cuando se mantiene en el tiempo. La falta de nutrientes esenciales como vitamina C, antioxidantes y fibra dietética altera la microbiota intestinal, eleva el colesterol y puede afectar tanto al corazón como al cerebro. Según una revisión científica de 2023, las dietas altas en fibra reducen hasta un 22% el riesgo de cáncer colorrectal, un beneficio que se pierde completamente en este tipo de alimentación.

Carne con mostaza
La falta de fibra y antioxidantes afecta la microbiota intestinal y el sistema cardiovascular.

La falta de fibra y antioxidantes afecta la microbiota intestinal y el sistema cardiovascular.

Qué pasa si solo como carne todos los días

Los cardiólogos coinciden en que una dieta basada exclusivamente en carne aumenta el colesterol LDL —conocido como el “malo”— y el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Un estudio realizado en 2021, con más de 180.000 participantes, reveló que este tipo de alimentación puede incrementar en un 20% el riesgo de enfermedad cardíaca y duplicar la probabilidad de muerte por ACV.

Además, la ausencia de vegetales y cereales priva al cuerpo de los fitonutrientes antiinflamatorios que protegen al sistema nervioso y mejoran el estado de ánimo. Investigaciones recientes también señalan que las dietas ricas en frutas y verduras ayudan a reducir el riesgo de depresión y deterioro cognitivo.

Asado, carne, costillar - Parrilla La Chancha y los Veinte
Estudios científicos asocian este tipo de alimentación con mayor riesgo de cáncer y ACV.

Estudios científicos asocian este tipo de alimentación con mayor riesgo de cáncer y ACV.

Aunque algunos influencers aseguren sentirse mejor sin carbohidratos, los especialistas sostienen que el equilibrio sigue siendo la clave: incorporar proteínas, fibras y grasas saludables garantiza energía sostenida y previene enfermedades a largo plazo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Argentina en alerta por fiebre amarilla: alarma ante la restricción de vacunas

Argentina en alerta por fiebre amarilla: alarma ante la restricción de vacunas

El festejo por sus 113 años reunió a varias generaciones de su familia.

Alcanzó los 113 años y reveló la clave fundamental para su longevidad: no es ni la comida ni el ejercicio

Este ejercicio es tan beneficioso para la salud cardiovascular como correr.

El ejercicio rápido y sencillo que equivale a correr media hora: solo necesitás 10 minutos

Consumir zanahorias puede ser beneficioso para la visión, pero también puede impactar en el sistema inmunológico.

Esto le pasa al cuerpo si comés zanahorias todos los días

Palito Ortega durante un recital en el Luna Park 

Preocupación por la salud de Palito Ortega: debió suspender su show en Paraná

Pilar tiene que juntar fondos para continuar su tratamiento contra la leucemia en Roma

Tiene 9 años y lucha contra la leucemia desde los 5: ahora, necesita ayuda para realizar un tratamiento innovador en Roma

Rating Cero

La cinta, dirigida por Simon Stone, está basada en el best seller homónimo de Ruth Ware.
play

Cuál es la misteriosa trama de La mujer del camarote 10, la película más vista del momento en Netflix

Hill sorprendió con una nueva apariencia durante el rodaje de Cut Off en Los Ángeles.

Es una estrella de Hollywood y sorprendió con su impresionante transformación para una película

Nicolás Behringer se consagró ganador de La Voz Argentina 2025

Nicolás Behringer se consagró ganador de La Voz Argentina 2025

Néro﻿ no tardó en destacarse como una de las series más populares del mundo.
play

La serie Néro es furor en Netflix: ¿es una historia real?

Mortal Kombat III ya fue confirmada y todavía no se estrenó la segunda.

Se anunció la película Mortal Kombat III: qué se sabe sobre la producción

Caramelo se convirtió en una de las películas más populares rápidamente.
play

Qué es Caramelo, la película de Netflix que conmueve a los espectadores

últimas noticias

Los cinco sospechosos fueron apartados del penal.

Salta: asesinaron a un preso y hay cinco sospechosos

Hace 15 minutos
Javier Milei junto a Donald Trump.

Máxima expectativa por la reunión de Milei con Trump en la Casa Blanca

Hace 26 minutos
play
La cinta, dirigida por Simon Stone, está basada en el best seller homónimo de Ruth Ware.

Cuál es la misteriosa trama de La mujer del camarote 10, la película más vista del momento en Netflix

Hace 29 minutos
El dolar oficial se vende abajo de los $1.400. 

El dólar cotiza estable a horas de la cumbre Trump-Milei en EEUU

Hace 30 minutos
Argentina - Puerto Rico jugarán en Miami desde las 21

Argentina - Puerto Rico, por un amistoso internacional: formaciones, televisión y quiénes podrían debutar

Hace 39 minutos