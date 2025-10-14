Esto le pasa al cuerpo si sólo comés carne todos los días Aunque promete bajar de peso rápido, la alimentación basada solo en carne puede alterar el intestino, el corazón y el cerebro. Por







La dieta carnívora gana popularidad en redes, pero sus riesgos superan los beneficios. Freepik

La dieta carnívora se volvió tendencia en redes sociales como Instagram y TikTok, donde miles de personas muestran platos repletos de carne, huevos y manteca. Sus defensores aseguran que este método ayuda a bajar de peso de forma rápida, eliminar la hinchazón y mejorar la energía. Sin embargo, los especialistas advierten que los efectos reales sobre el cuerpo distan mucho de ser positivos.

A corto plazo, quienes siguen este plan alimenticio suelen notar menos gases o molestias digestivas. Pero los expertos explican que esto se debe a la ausencia de fibra vegetal y no a un beneficio metabólico. Al eliminar los carbohidratos y las verduras, el cuerpo entra en cetosis, un estado en el que usa grasa como fuente de energía y provoca una pérdida de peso inicial que es mayormente agua.

El problema aparece cuando se mantiene en el tiempo. La falta de nutrientes esenciales como vitamina C, antioxidantes y fibra dietética altera la microbiota intestinal, eleva el colesterol y puede afectar tanto al corazón como al cerebro. Según una revisión científica de 2023, las dietas altas en fibra reducen hasta un 22% el riesgo de cáncer colorrectal, un beneficio que se pierde completamente en este tipo de alimentación.

Carne con mostaza La falta de fibra y antioxidantes afecta la microbiota intestinal y el sistema cardiovascular. Freepik

Qué pasa si solo como carne todos los días Los cardiólogos coinciden en que una dieta basada exclusivamente en carne aumenta el colesterol LDL —conocido como el “malo”— y el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Un estudio realizado en 2021, con más de 180.000 participantes, reveló que este tipo de alimentación puede incrementar en un 20% el riesgo de enfermedad cardíaca y duplicar la probabilidad de muerte por ACV.

Además, la ausencia de vegetales y cereales priva al cuerpo de los fitonutrientes antiinflamatorios que protegen al sistema nervioso y mejoran el estado de ánimo. Investigaciones recientes también señalan que las dietas ricas en frutas y verduras ayudan a reducir el riesgo de depresión y deterioro cognitivo. Aunque algunos influencers aseguren sentirse mejor sin carbohidratos, los especialistas sostienen que el equilibrio sigue siendo la clave: incorporar proteínas, fibras y grasas saludables garantiza energía sostenida y previene enfermedades a largo plazo.