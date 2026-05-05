5 de mayo de 2026 Inicio
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El crucero con casos de hantavirus será derivado a Islas Canarias y evacuarán a los pasajeros afectados

La Organización Mundial de la Salud coordina con España el arribo del buque, mientras se prepara el traslado sanitario de dos pasajeros. Aseguran que no hay más personas con síntomas y que el riesgo es bajo.

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La OMS confirmó que el crucero con casos de hantavirus será derivado a Canarias y evacuarán a los pasajeros afectados

La OMS confirmó que el crucero con casos de hantavirus será derivado a Canarias y evacuarán a los pasajeros afectados

La Organización Mundial de la Salud confirmó que el crucero donde se detectó un brote de hantavirus que ya provocó 3 muertes continuará su ruta hacia las Islas Canarias, donde será recibido por autoridades sanitarias españolas para su evaluación integral.

Todo lo que hay que saber sobre la transmisión, los síntomas y el alcance global de esta enfermedad.
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Según informó la referente del organismo, Maria Van Kerkhove, el operativo contempla una investigación epidemiológica completa del barco proveniente de Ushuaia, tareas de desinfección y un análisis detallado del estado de salud de los pasajeros a bordo.

La prioridad inmediata es la evacuación médica de dos personas afectadas: una presenta síntomas leves y la otra un cuadro más severo. En tanto, se descartó que exista un tercer caso activo, ya que la persona mencionada inicialmente se encuentra en buen estado.

Desde la OMS señalaron que, una vez concretado el traslado de los pacientes, el buque podrá continuar su trayecto hacia destino. Además, indicaron que no se registran otros casos sintomáticos entre los pasajeros.

Van Kerkhove recordó que el hantavirus es una enfermedad infecciosa cuyo principal reservorio son los roedores, y que su transmisión entre personas es poco frecuente y se limita a situaciones de contacto muy estrecho.

Por su parte, el gobierno español ratificó que permitirá el ingreso del crucero por razones humanitarias y por la presencia de ciudadanos españoles a bordo. El delegado en Canarias, Anselmo Pestana, aseguró que el sistema sanitario local cuenta con capacidad para afrontar la situación y pidió mantener la calma.

Las autoridades remarcaron que todas las acciones se llevarán adelante bajo las recomendaciones de la OMS.

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