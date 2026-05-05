5 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Alerta por la viruela del mono: confirmaron un nuevo caso en la Ciudad

El Ministerio de Salud registró otro contagio en el territorio porteño, por lo que ascendió a ocho el total durante las primeras 15 semanas del año.

Por
El caso fue confirmado en la Ciudad.

El caso fue confirmado en la Ciudad.

El Ministerio de Salud registró un nuevo caso de viruela del mono en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que el total de contagios registrados durante las primeras 15 semanas de 2026 ascendió a ocho, de los cuales siete fueron confirmados con residencia en el territorio porteño y uno en la provincia de Río Negro, que tiene un antecedente de viaje a Chile.

La OMS confirmó que el crucero con casos de hantavirus será derivado a Canarias y evacuarán a los pasajeros afectados
Te puede interesar:

El crucero con casos de hantavirus será derivado a Islas Canarias y evacuarán a los pasajeros afectados

El Boletín Epidemiológico Nacional de la cartera a cargo de Mario Lugones detalló que los ocho casos confirmados corresponden a pacientes hombres de entre 29 y 43 años, mientras que, en los reportes con información disponible, el principal antecedente fueron las relaciones sexuales con hombres y con parejas nuevas o múltiples.

En tal sentido, la mayoría de los casos corresponden al Clado Ib y solo en dos de los ocho casos se identificó el Clado I. Si bien el número de casos notificados se mantiene bajo, es importante considerar que en la Región de las Américas se notificaron 784 casos entre las semanas epidemiológica 1 y 13 de 2026, siendo Estados Unidos y Brasil los países con mayor carga de esta enfermedad, con 364 y 215 casos respectivamente.

Viruela del mono en México
La viruela símica se transmite de persona a persona por contacto directo.

La viruela símica se transmite de persona a persona por contacto directo.

Según define la Organización Mundial de la Salud (OMS), la viruela símica es "una zoonosis viral, es decir, una enfermedad provocada por un virus transmitido de los animales a las personas, que produce síntomas parecidos a los que se observaban en los pacientes de viruela en el pasado, aunque menos graves".

Los síntomas comienzan con fiebre, cefalea intensa, inflamación de los ganglios linfáticos, dolor lumbar, dolores musculares e intensa falta de energía, para luego derivar en lesiones cutáneas, primero en el rostro y luego en el resto del cuerpo.

Las zonas más afectadas por las lesiones son el rostro (en el 95% de los casos), las palmas de las manos y las plantas de los pies (en el 75% de los casos).

Viruela del mono: cómo se contagia

La viruela del mono puede transmitirse a través del contacto estrecho con secreciones infectadas de las vías respiratorias o lesiones cutáneas de una persona infectada, o con objetos contaminados recientemente con los fluidos del paciente o materiales de la lesión.

Desde la OMS subrayaron que "la transmisión se produce principalmente por gotículas respiratorias, generalmente tras prolongados contactos cara a cara con el paciente, lo que expone a los miembros de la familia de los casos activos a un mayor riesgo de infección".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Todo lo que hay que saber sobre la transmisión, los síntomas y el alcance global de esta enfermedad.

Qué es el hantavirus, la infección que causó tres muertes en un crucero que zarpó desde Ushuaia

La investigación en curso busca determinar si el contagio inicial se produjo antes del embarque.

Cómo se originó el brote de hantavirus del crucero que salió desde Ushuaia

El Gobierno tomó una postura regulacionista ante el aumento del consumo de cigarrillos electrónicos.

El Gobierno levantó la prohibición de cigarrillos electrónicos y reguló su venta

Fue sentenciada a un año de prisión en suspenso y un año de inhabilitación profesional.

Escándalo en San Juan: una odontóloga le sacó 12 dientes a un nene de 5 años sin consentimiento y fue condenada

Alerta sanitaria: se detectaron 272 nuevos casos de Chikungunya

Alerta sanitaria: se detectaron 272 nuevos casos de chikungunya

Seis casos confirmados fueron  confirmados de relevancia internacional. 

Hallazgo clave para la medicina: detectaron en Argentina seis casos de un grupo sanguíneo único en el mundo

Rating Cero

Keith Richards, Mick Jagger y Ronnie Wood, más vigentes que nunca.

Los Rolling Stones anunciaron el lanzamiento de Foreign Tongues, su nuevo álbum

Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe.

La confesión de Benjamín Vicuña sobre Esteban Lamothe: "Son los chapes más violentos que he tenido en ficción"

El músico es reconocido por combinar sastrería, referencias culturales y teatrales.

La impresionante transformación de Bad Bunny para la Met Gala 2026

Wanda y Maxi se interpretarán a sí mismos en el nuevo formato de Telefe.

"Triángulo amoroso" tiene fecha de estreno: se conocieron las primeras imágenes de la serie de Wanda Nara

El programa de Santiago del Moro se verá afectado.

Desconcierto en Gran Hermano: levantaron la transmisión por una grave denuncia

Una pareja de famosos, cerca de la ruptura.

"Las cosas cambiaron": el lamento de una modelo argentina que sufre una crisis en su relación

últimas noticias

Antoine Griezmann no pudo llegar a la final de la Champions en su última temporada en Aleti.

Atlético de Madrid, eliminado de la Champions League: cayó 1-0 con Arsenal y se quedó sin final

Hace 15 minutos
El caso fue confirmado en la Ciudad.

Alerta por la viruela del mono: confirmaron un nuevo caso en la Ciudad

Hace 22 minutos
El sector privado exigió al Estado que absorba los sobrecostos para evitar la suspensión de actividades. 

Alerta por posible falta de gas: las fábricas evalúan frenar la producción y arman planes de contingencia

Hace 23 minutos
Keith Richards, Mick Jagger y Ronnie Wood, más vigentes que nunca.

Los Rolling Stones anunciaron el lanzamiento de Foreign Tongues, su nuevo álbum

Hace 31 minutos
Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe.

La confesión de Benjamín Vicuña sobre Esteban Lamothe: "Son los chapes más violentos que he tenido en ficción"

Hace 36 minutos