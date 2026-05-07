Hantavirus: la OMS confirmó cinco casos positivos en ocho de los sospechosos

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, lo informó en conferencia de prensa.

La Organización Mundial de la Salud confirmó este jueves que cinco de los ocho casos sospechosos de hantavirus detectados a bordo del crucero MV Hondius dieron positivo.

El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa por el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien aclaró que el riesgo para la salud pública global continúa siendo bajo, al menos por este momento.

Sin embargo, advirtió que podrían aparecer nuevos contagios debido al prolongado período de incubación del virus que ya se cobró tres muertes.

“Tenemos conocimiento de reportes sobre otros pacientes y podría haber más casos” , señaló Tedros, mientras continúan las investigaciones sanitarias vinculadas al barco, que permanece bajo vigilancia tras navegar por el Atlántico.

En paralelo, la OMS informó que Argentina enviará 2.500 kits de diagnóstico a laboratorios de cinco países para reforzar la capacidad de detección y monitoreo epidemiológico.

Tedros aprovechó la oportunidad para pedirle al Gobierno que evalúe reincorporarse a la OMS, después de su salida el 17 de marzo anunciada por el canciller Pablo Quirno.

“Creo que reconsiderarán sus decisiones porque pueden ver lo importante que es la universalidad para la seguridad sanitaria, ya que a los virus no les importa nuestra política, ni nuestras fronteras, ni todas las excusas que podamos tener”,

Alerta en Bariloche por hantavirus: un hombre de 45 años está internado en terapia intensiva

En medio del brote de hantavirus que surgió en un crucero que partió de la Patagonia, las autoridades de Bariloche confirmaron un nuevo caso en un hombre de 45 años que se encuentra internado en terapia intensiva en el Hospital Zonal "Ramón Carrillo".

Desde Bariloche, la periodista Luciana Avilés informó para Mañanas Argentinas, por la pantalla de C5N, sobre la situación y habló con Rodrigo Bustamante, jefe de Epidemiología del Hospital Zonal "Ramón Carrillo".

El especialista contó que el hombre de 45 años ingresó el domingo pasado a la clínica con síntomas como fiebre, dolor de cuerpo, vómitos y diarrea. "Se sospechó al instante de hantavirus y quedó internado. Ayer por la tarde pasó a terapia intensiva, se encuentra estable con máscara de oxígeno sin intubación, pero en observación, esperando cómo evoluciona", expresó.

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Recuperación en Bariloche por el Hantavirus | Rodrigo Bustamante, Jefe de Epidemiología: "El paciente presentaba vómitos, fiebre, dolor de cuerpo y quedó internado. Ahora está en terapia y viendo cómo evoluciona"

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En esa línea explicó que hasta el momento hay dos personas aisladas que son familiares directos, aunque todavía esperan los resultados del Malbrán para poder confirmar si se "se contagió en Bariloche o durante un viaje al norte, todavía no tenemos el resultado".

"Si se confirma que es la variante Andes, debería continuar con el aislamiento durante 21 días", explicó. Sobre el hantavirus, Bustamante detalló que al principio los síntomas son difíciles de diferenciar de un cuadro gripal o gastrointestinal durante los primeros días.

"Tenemos pocos casos en nuestra zona, pero en la particularidad que la letalidad es muy alta, arriba del 50% fallece lamentablemente", remarcó.

Qué es el hantavirus, la infección que causó tres muertes en un crucero que zarpó desde Ushuaia

El hantavirus es una cepa viral cuyo reservorio natural son los roedores. Los seres humanos se infectan principalmente al inhalar partículas en suspensión procedentes de excrementos secos de estos animales, aunque también puede producirse contagio por mordeduras o arañazos, aunque esto es poco frecuente. Una vez en el organismo, puede desencadenar dos enfermedades de gravedad diferente.

autoridades sanitarias - Crucero con Hantavirus

La primera es el síndrome pulmonar por hantavirus (SPH), que comienza con fatiga, fiebre y dolores musculares, a los que se suman dolores de cabeza, mareos, escalofríos y molestias abdominales. Si evoluciona hacia síntomas respiratorios, la tasa de mortalidad asciende a aproximadamente el 38%, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC). La segunda enfermedad es la fiebre hemorrágica con síndrome renal (FHSR), más grave aún, que puede provocar hipotensión, hemorragia interna e insuficiencia renal aguda.

En nuestro país circulan dos especies del virus: Andes y Laguna Negra, con alrededor de una decena de variantes. La cepa Andes, predominante en el sur, posee una característica que la diferencia del resto, la cual está relacionada con la posibilidad de transmisión de persona a persona, lo que la convierte en un foco de monitoreo permanente para las autoridades sanitarias.