Este feriado será justo en la mitad de abril 2026 y pocos lo tienen en cuenta: cuál es Al no ser una fecha roja en el calendario de todo el país, suele generar dudas sobre la atención en bancos o comercios. Por + Seguir en







Abril cuenta con varios Feriados para distintos grupos específicos

La fecha conmemorativa es el miércoles 15 de abril de 2026, fecha en la cual se estableció un feriado inesperado.

Afecta específicamente a Esteban A. Gascón y Arroyo Corto. El motivo es el aniversario fundacional de ambas poblaciones.

Los empleados públicos municipales de estos distritos no trabajarán. También, las sucursales del Banco Provincia en esas zonas estarán cerradas.

Las escuelas locales suelen suspender las clases o realizar actos alusivos. Por su parte, en el sector privado, el asueto es optativo según el empleador. Existe una fecha en la mitad de abril de 2026 que suele pasar desapercibida para el gran público, pero que representa una jornada de asueto para un sector específico de la población. La confusión en torno a este día radica en que no figura en los listados tradicionales de Feriados inamovibles o trasladables que afectan a todo el país por igual.

Muchos argentinos mantienen la mirada fija en el calendario buscando un nuevo respiro tras los Feriados de Semana Santa y el Día del Veterano. Así, esta fecha"invisible" para la mayoría genera sorpresa cada año, ya que rompe la rutina semanal justo cuando el otoño empieza a sentirse con más fuerza.

Por qué es feriado el 15 de abril en 2026 Feriados El próximo miércoles 15 de abril de 2026, dos localidades del interior de la provincia de Buenos Aires se preparan para una jornada de asueto con motivo de sus aniversarios fundacionales.

Se trata de Esteban A. Gascón, perteneciente al partido de Adolfo Alsina, y Arroyo Corto, en el partido de Saavedra. Ambas comunidades celebrarán su historia con un cese de actividades. La medida alcanza de forma directa a los empleados de la administración pública municipal y a las sucursales del Banco Provincia de dichas localidades, las cuales permanecerán cerradas durante toda la jornada.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país

Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas

Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur

Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana

Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo Feriados trasladables Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre