5 de abril de 2026 Inicio
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Este feriado será justo en la mitad de abril 2026 y pocos lo tienen en cuenta: cuál es

Al no ser una fecha roja en el calendario de todo el país, suele generar dudas sobre la atención en bancos o comercios.

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Abril cuenta con varios Feriados para distintos grupos específicos

Abril cuenta con varios Feriados para distintos grupos específicos

  • La fecha conmemorativa es el miércoles 15 de abril de 2026, fecha en la cual se estableció un feriado inesperado.

  • Afecta específicamente a Esteban A. Gascón y Arroyo Corto. El motivo es el aniversario fundacional de ambas poblaciones.

  • Los empleados públicos municipales de estos distritos no trabajarán. También, las sucursales del Banco Provincia en esas zonas estarán cerradas.

  • Las escuelas locales suelen suspender las clases o realizar actos alusivos. Por su parte, en el sector privado, el asueto es optativo según el empleador.

Existe una fecha en la mitad de abril de 2026 que suele pasar desapercibida para el gran público, pero que representa una jornada de asueto para un sector específico de la población. La confusión en torno a este día radica en que no figura en los listados tradicionales de Feriados inamovibles o trasladables que afectan a todo el país por igual.

Esto afectará principalmente a los empleados del sector público y del Banco Provincia, quienes no trabajarán el miércoles 15 de abril. Quienes se desempeñen en el sector privado deberán esperar la decisión de sus empleadores, ya que podrían adherirse al asueto y otorgarles una jornada libre.
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Por qué es feriado el 15 de abril en 2026

Feriados

El próximo miércoles 15 de abril de 2026, dos localidades del interior de la provincia de Buenos Aires se preparan para una jornada de asueto con motivo de sus aniversarios fundacionales.

Se trata de Esteban A. Gascón, perteneciente al partido de Adolfo Alsina, y Arroyo Corto, en el partido de Saavedra. Ambas comunidades celebrarán su historia con un cese de actividades. La medida alcanza de forma directa a los empleados de la administración pública municipal y a las sucursales del Banco Provincia de dichas localidades, las cuales permanecerán cerradas durante toda la jornada.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas
  • Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa
  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo

Feriados trasladables

  • Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza
  • Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
  • Lunes 7 de diciembre
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