Qué fin de semana largo le seguirá al de Semana Santa en 2026: ¿por qué es feriado? Mayo se posiciona como el próximo gran momento de descanso, con dos fines de semana largos que marcan el ritmo de los próximos meses y consolidan un año con múltiples pausas pensadas para el bienestar y el turismo. Por + Seguir en







Tras el feriado extendido de abril, la próxima oportunidad llegará en mayo con dos fechas clave que generan descanso asegurado.

El calendario 2025 en Argentina incluye feriados inamovibles, trasladables y con fines turísticos que organizan los descansos durante el año.

También forman parte de este grupo fechas religiosas como Viernes Santo, que no se trasladan aunque cambien de día cada año.

Los feriados con fines turísticos son días adicionales definidos por el Gobierno para crear “puentes” entre feriados y fines de semana.

En 2025, estos días permiten extender descansos en distintos momentos del año, favoreciendo escapadas y viajes. Semana santa pascuas ¿Qué fin de semana largo le seguirá al de Semana Santa en 2026 y por qué es feriado?: después del descanso XXL de los primeros días de abril, el calendario argentino ya anticipa periodos que invitan a planificar viajes, escapadas o simplemente una pausa en la rutina.

El cuarto mes anual ya cuenta con uno de los descansos más extensos del año. La combinación del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el 2 de abril, junto con el Viernes Santo el 3 de abril, da lugar a un fin de semana XXL de cuatro días. Este período suele ser uno de los más elegidos para viajar dentro del país, ya que coincide con celebraciones religiosas y conmemoraciones históricas de gran relevancia.

En conjunto, el esquema de jornadas no hábiles convierte a la agenda nacional en una de las más dinámicas de la región, con múltiples oportunidades de reposo a lo largo del año.

Cuál es el próximo feriado con fin de semana largo en 2026 El primer fin de semana largo será por el Día del Trabajador, que se celebra el 1° de mayo y en 2026 cae viernes. Al tratarse de un feriado inamovible, se forma un descanso de tres días consecutivos, ideal para el turismo interno o reuniones familiares.

Más adelante, el Día de la Revolución de Mayo, que se conmemora el 25 de mayo, caerá lunes, generando otro fin de semana largo que también será aprovechado por miles de personas en todo el país.

Feriados mayo Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en Argentina El calendario oficial de 2025 en Argentina distingue entre feriados inamovibles, trasladables y aquellos con fines turísticos. A continuación, el detalle completo de cada uno: Feriados inamovibles Son los que se celebran en su fecha exacta, sin cambios: Año Nuevo – 1° de enero

Carnaval – 3 y 4 de marzo

Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia – 24 de marzo

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas – 2 de abril

Viernes Santo – 18 de abril

Día del Trabajador – 1° de mayo

Día de la Revolución de Mayo – 25 de mayo

Día de la Independencia – 9 de julio

Inmaculada Concepción de María – 8 de diciembre

Navidad – 25 de diciembre Feriados trasladables Se pueden mover para generar fines de semana largos: Día del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes – 17 de junio (se traslada)

Día del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín – 17 de agosto (se traslada)

Día del Respeto a la Diversidad Cultural – 12 de octubre (se traslada)

Día de la Soberanía Nacional – 20 de noviembre (se traslada) Feriados con fines turísticos Son días definidos por el Gobierno para generar “puentes turísticos”: Viernes 2 de mayo

Viernes 15 de agosto

Viernes 21 de noviembre