31 de marzo de 2026 Inicio
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Estos son los feriados de abril 2026 por Semana Santa: ¿cómo se cobra si trabajás?

La correcta interpretación de estas jornadas no solo afecta la planificación del tiempo libre, sino que también determina cuál será el correcto pago de las empresas.

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Se confirmaron qué días de esta semana serán Feriados y lo que ocurrirá con el día no laborable

Se confirmaron qué días de esta semana serán Feriados y lo que ocurrirá con el día no laborable

  • Abril arranca con un descanso XL de cuatro días seguidos para gran parte de los trabajadores.

  • El Jueves Santo (2 de abril) tiene doble significado: es una fecha religiosa y el feriado por las Islas Malvinas. Al ser feriado nacional inamovible, no es optativo para el empleador en términos de pago.

  • El Viernes Santo (3 de abril) mantiene su estatus de feriado nacional en todo el territorio argentino. Si te toca trabajar el jueves o el viernes, recordá que por ley te corresponde cobrar el doble de tu jornada normal.

  • La Ley de Contrato de Trabajo (Art. 181) es la que garantiza que en estos feriados se apliquen las normas del descanso dominical.

La llegada de la Semana Santa en abril de 2026 plantea interrogantes fundamentales para miles de trabajadores y empleadores en todo el territorio nacional respecto a la organización de los feriados. Dado que estas fechas combinan diferentes categorías legales según el calendario oficial, resulta indispensable comprender la normativa vigente que rige los contratos de trabajo en Argentina.

Tras el feriado extendido de abril, la próxima oportunidad llegará en mayo con dos fechas clave que generan descanso asegurado.
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Qué fin de semana largo le seguirá al de Semana Santa en 2026: ¿por qué es feriado?

El escenario laboral de este año presenta una configuración particular debido a la cercanía de las conmemoraciones religiosas con otra fecha del calendario civil inamovible. Esta superposición genera un contexto donde las categorías de "feriado nacional" y "día no laborable" deben distinguirse con precisión.

Así son los feriados de Semana Santa en abril 2026 y cómo se cobran

Feriados calendario
Los pobladores de dos localidades bonaerenses tendrán un fin de semana extra largo.

Los pobladores de dos localidades bonaerenses tendrán un fin de semana extra largo.

Este año, la espiritualidad de la Semana Santa se entrelaza con una de las fechas más sensibles de nuestro sentimiento nacional: el 2 de abril. Al coincidir el Jueves Santo con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, lo que usualmente es una jornada "no laborable" se transforma en un feriado nacional inamovible.

En términos legales, la diferencia entre "feriado" y "día no laborable" es clave para el recibo de sueldo. Según lo estipulado por la Ley de Contrato de Trabajo, tanto el jueves 2 como el viernes 3 de abril se consideran este año feriados nacionales. Esto implica que, para quienes trabajen en esas fechas, el empleador deberá liquidar la jornada con un recargo del 100%, es decir, el famoso "pago doble". Por el contrario, el sábado y el domingo siguen su curso habitual de descanso o jornada ordinaria según cada convenio.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas
  • Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa
  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo

Feriados trasladables

  • Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza
  • Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
  • Lunes 7 de diciembre
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