La fecha despierta interés por su impacto local y por la posibilidad de reorganizar agendas.

Este feriado cortará la tercera semana de enero 2026 de forma sorpresiva : un feriado inesperado en plena tercera semana del primer mes anual genera atención entre trabajadores, estudiantes y familias que buscan una pausa en medio del ritmo habitual del mes, cuál es

Confirmado: decretan un feriado sorpresa para el jueves 22 de enero en 2026

El miércoles 21 de enero será una jornada no laborable en una ciudad bonaerense, lo que permitirá cortar la semana y modificar el funcionamiento habitual de oficinas y servicios. Al tratarse de un feriado municipal, la fecha no está incluida dentro del calendario nacional ni forma parte de los feriados trasladables o con fines turísticos.

Este tipo de conmemoraciones responden a aniversarios fundacionales u homenajes locales y su vigencia queda limitada a la jurisdicción que los establece.

El miércoles 21 de enero de 2026 será feriado local en la ciudad de Carhué , partido de Adolfo Alsina, con motivo de su aniversario fundacional. Se trata de una jornada no laborable dispuesta por las autoridades municipales .

El alcance del feriado es exclusivamente local, por lo que no se traslada ni aplica al resto del país ni a otras ciudades de la provincia de Buenos Aires. Para los vecinos de la ciudad, la fecha representa una oportunidad para hacer una pausa en la rutina, reorganizar actividades o aprovechar el día libre.

El impacto se sentirá principalmente en:

Oficinas públicas

Bancos

Dependencias oficiales

Actividades administrativas y educativas del distrito

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país

Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas

Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur

Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana

Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo

Feriados trasladables

Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza

Feriados con fines turísticos