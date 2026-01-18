Este feriado cortará la tercera semana de enero 2026 de forma sorpresiva.
Este feriado cortará la tercera semana de enero 2026 de forma sorpresiva: un feriado inesperado en plena tercera semana del primer mes anual genera atención entre trabajadores, estudiantes y familias que buscan una pausa en medio del ritmo habitual del mes.
El miércoles 21 de enero será una jornada no laborable en una ciudad bonaerense, lo que permitirá cortar la semana y modificar el funcionamiento habitual de oficinas y servicios. Al tratarse de un feriado municipal, la fecha no está incluida dentro del calendario nacional ni forma parte de los feriados trasladables o con fines turísticos.
Este tipo de conmemoraciones responden a aniversarios fundacionales u homenajes locales y su vigencia queda limitada a la jurisdicción que los establece.
Por qué será feriado el 21 de enero y quiénes lo podrán disfrutar
El miércoles 21 de enero de 2026 será feriado local en la ciudad de Carhué, partido de Adolfo Alsina, con motivo de su aniversario fundacional. Se trata de una jornada no laborable dispuesta por las autoridades municipales.
El alcance del feriado es exclusivamente local, por lo que no se traslada ni aplica al resto del país ni a otras ciudades de la provincia de Buenos Aires. Para los vecinos de la ciudad, la fecha representa una oportunidad para hacer una pausa en la rutina, reorganizar actividades o aprovechar el día libre.
El impacto se sentirá principalmente en:
Oficinas públicas
Bancos
Dependencias oficiales
Actividades administrativas y educativas del distrito
Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026
Feriados inamovibles
Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país
Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas
Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano
Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político
Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur
Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa
Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales
Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810
Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional
Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816
Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana
Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo
Feriados trasladables
Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino
Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente
Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza