Cuáles son los fines de semana largo que tendrá el 2026: ¿falta mucho para el próximo?

Cuáles son los fines de semana largo que tendrá 2026: ¿falta mucho para el próximo? El calendario de feriados 2026 ya está definido en Argentina y contiene varias oportunidades para organizar escapadas y descansos planificados.

Además de los feriados inamovibles y trasladables, el cronograma incluye fechas claves como Carnaval, el 25 de mayo y otros días con potencial de puente XL. Conocer estos ítems en el cronograma con anticipación te permitirá planificar viajes, actividades familiares o simplemente disfrutar de días extra de reposo sin afectar tu rutina laboral.

Para quienes ya quieren planificar salidas breves de la ciudad, es clave marcar estas jornadas en la agenda y organizar anticipadamente vuelos, alojamientos o actividades culturales.

Sumando feriados inamovibles, trasladables y los pensados con fines turísticos, 2026 tendrá múltiples fines de semana largo potentes para organizar descanso o viajes por Argentina. Entre los más destacados están Carnaval en febrero, el 25 de mayo, el puente de agosto y el de octubre .

Los feriados inamovibles son aquellos que siempre se celebran en la fecha establecida, sin importar el día de la semana en que caigan. Estos son los principales feriados nacionales en 2026:

Jueves 1° de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval (típico fin de semana largo de verano)

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Estos feriados suelen formar la base de los fines de semana largo oficiales, especialmente cuando caen cerca de lunes o viernes.

Feriados trasladables

Los feriados trasladables son aquellos que, por decreto, pueden moverse de su fecha si caen a mitad de semana, para generar un fin de semana largo. En 2026, están previstos:

Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Estas fechas crean oportunidades naturales para escapadas o viajes cortos sin afectar muchos días laborales.

Feriados con fines turísticos

Además de los trasladables, algunos feriados están pensados para fomentar el turismo interno y generar puentes XL:

Lunes 23 de marzo (junto al feriado del 24 de marzo)

Viernes 10 de julio (puente previo al 9 de julio)

Lunes 7 de diciembre (puente previo al 8 de diciembre)

Estos días off son ideales para planificar viajes de 3 o 4 días sin utilizar vacaciones adicionales.