Cuáles son los fines de semana largo que tendrá el 2026: ¿falta mucho para el próximo?

uáles son los fines de semana largo que tendrá 2026: ¿falta mucho para el próximo?
Cuáles son los fines de semana largo que tendrá 2026: ¿falta mucho para el próximo? El calendario de feriados 2026 ya está definido en Argentina y contiene varias oportunidades para organizar escapadas y descansos planificados.
Además de los feriados inamovibles y trasladables, el cronograma incluye fechas claves como Carnaval, el 25 de mayo y otros días con potencial de puente XL. Conocer estos ítems en el cronograma con anticipación te permitirá planificar viajes, actividades familiares o simplemente disfrutar de días extra de reposo sin afectar tu rutina laboral.
Para quienes ya quieren planificar salidas breves de la ciudad, es clave marcar estas jornadas en la agenda y organizar anticipadamente vuelos, alojamientos o actividades culturales.
Qué fines de semana largo habrá en 2026
Sumando feriados inamovibles, trasladables y los pensados con fines turísticos, 2026 tendrá múltiples fines de semana largo potentes para organizar descanso o viajes por Argentina. Entre los más destacados están Carnaval en febrero, el 25 de mayo, el puente de agosto y el de octubre.
Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026
Feriados inamovibles
Los feriados inamovibles son aquellos que siempre se celebran en la fecha establecida, sin importar el día de la semana en que caigan. Estos son los principales feriados nacionales en 2026:
Jueves 1° de enero: Año Nuevo
Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval (típico fin de semana largo de verano)
Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
Viernes 3 de abril: Viernes Santo
Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador
Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
Viernes 25 de diciembre: Navidad
Estos feriados suelen formar la base de los fines de semana largo oficiales, especialmente cuando caen cerca de lunes o viernes.
Feriados trasladables
Los feriados trasladables son aquellos que, por decreto, pueden moverse de su fecha si caen a mitad de semana, para generar un fin de semana largo. En 2026, están previstos:
Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
Estas fechas crean oportunidades naturales para escapadas o viajes cortos sin afectar muchos días laborales.
Feriados con fines turísticos
Además de los trasladables, algunos feriados están pensados para fomentar el turismo interno y generar puentes XL:
Lunes 23 de marzo (junto al feriado del 24 de marzo)
Viernes 10 de julio (puente previo al 9 de julio)
Lunes 7 de diciembre (puente previo al 8 de diciembre)
Estos días off son ideales para planificar viajes de 3 o 4 días sin utilizar vacaciones adicionales.