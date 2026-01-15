15 de enero de 2026 Inicio
Qué fin de semana de 2026 será largo por Carnaval y en qué localidades tienen un festejo especial por el feriado

Gualeguaychú, Corrientes y la Quebrada de Humahuaca lideran las celebraciones con distintas propuestas.

El Carnaval argentino presenta múltiples expresiones según la región y la escala de las celebraciones.

  • El Carnaval 2026 generará un fin de semana extralargo de cuatro días, del sábado 14 al martes 17 de febrero, por los feriados nacionales del lunes 16 y martes 17.
  • La confirmación del calendario permite planificar con anticipación viajes, reservas turísticas y participación en festejos en todo el país.
  • Las celebraciones combinan desfiles masivos, corsos barriales y rituales regionales que reflejan la diversidad cultural argentina.
  • Destinos como Gualeguaychú, Corrientes, Jujuy y distintas ciudades bonaerenses concentran algunas de las propuestas más convocantes.

El Carnaval de este 2026 será uno de los primeros descansos extendidos del año gracias al tradicional doblete de feriados que caracteriza esta celebración previa a la Cuaresma. Los días lunes 16 y martes 17 de febrero se establecerán como jornadas no laborables a nivel nacional, generando un fin de semana extralargo de cuatro días consecutivos que despierta expectativa entre los que comienzan a planificar viajes, escapadas y participación en los festejos tradicionales distribuidos por todo el territorio nacional.

En general, se ubican estratégicamente cerca de feriados nacionales para extender los descansos y potenciar el movimiento turístico en todo el país.
¿Más cerca de enero? Qué día será feriado y fin de semana largo por Carnaval en 2026

La difusión de estas fechas es muy importante para quienes organizan vacaciones de verano, reservas en destinos turísticos y participación en celebraciones locales que mezclan tradición, música y ambiente popular típico de esta festividad. Conocer anticipadamente el calendario permite coordinar tanto escapadas a destinos clásicos de playa como viajes hacia localidades del interior que ofrecen espectáculos multitudinarios con comparsas, corsos barriales y manifestaciones culturales que muestran la diversidad regional del país.

El Carnaval argentino presenta múltiples expresiones según la región y la escala de las celebraciones, desde grandes desfiles organizados con inversión profesional hasta fiestas callejeras en plazas barriales. Esta variedad permite que cada familia o grupo de amigos elija la experiencia que mejor se ajuste a sus preferencias, ya sean espectáculos masivos en corsódromos especialmente diseñados, celebraciones típicas del norte argentino, o murgas tradicionales en barrios históricos de las principales ciudades.

Cuándo es el feriado por Carnaval en Argentina y qué lugares tienen celebración especial

Los feriados nacionales por Carnaval en 2026 ocurrirán el lunes 16 y martes 17 de febrero, fechas establecidas según la tradición cristiana que ubica esta celebración inmediatamente antes del Miércoles de Ceniza. Esta fecha litúrgica marca el inicio del período de cuarenta días de Cuaresma en el calendario religioso occidental, lo que explica por qué el Carnaval cambia de posición cada año siguiendo ciclos del calendario eclesiástico.

La combinación de estos dos feriados con el fin de semana regular genera un período de descanso de cuatro días consecutivos desde el sábado 14 hasta el martes 17 de febrero. Esta configuración extralarga representa una oportunidad ideal para viajes cortos por rutas y destinos nacionales durante el apogeo del verano, aunque conviene considerar que la demanda turística tradicionalmente se dispara durante estos días, con impacto directo en precios de alojamiento, transporte y servicios relacionados.

Entre las opciones más elegidas se encuentra Gualeguaychú, Entre Ríos, ciudad que tiene probablemente el título del carnaval más famoso y masivo del país. Sus desfiles de comparsas en el Corsódromo "José Luis Gestro" comienzan desde enero y se extienden a lo largo de febrero, alcanzando su punto culminante durante el fin de semana largo oficial. La propuesta incluye carrozas monumentales, vestuarios impactantes y una organización profesional que atrae público tanto del interior del país como del exterior, convirtiendo la ciudad entrerriana en epicentro nacional de esta festividad.

Por otro lado, Corrientes capital se reconoce oficialmente como la "Capital Nacional del Carnaval", título que respalda mediante un despliegue de comparsas, ritmo y muchos colores. Los corsos se desarrollan durante varios días consecutivos, mezclando música, baile y ritmo chamamecero con tradiciones populares muy arraigadas en la cultura regional. La intensidad de las celebraciones correntinas rivaliza con las de Gualeguaychú, ofreciendo una experiencia distintiva marcada por la identidad litoral.

En la región del norte, Jujuy y la Quebrada de Humahuaca presentan un Carnaval con sello propio y estrechamente ligado a costumbres ancestrales del norte argentino. En localidades como Humahuaca y Tilcara, las festividades incluyen rituales únicos como el ceremonial "desentierro del diablo", junto con bailes y música folclórica que resaltan la riqueza cultural andina. Esta variante del Carnaval permite experimentar tradiciones que fusionan elementos prehispánicos con celebraciones católicas introducidas durante la colonización.

Buenos Aires capital vive su Carnaval principalmente a través de corsos y murgas en barrios tradicionales como Boedo y La Boca, donde las agrupaciones locales despliegan sus repertorios de música, baile y crítica social característica del género murguero porteño.

Finalmente, Lincoln, provincia de Buenos Aires, representa las celebraciones del interior bonaerense con carrozas, disfraces y actividades diseñadas para toda la familia. Estas festividades de escala intermedia mezclan el espíritu del Carnaval con la accesibilidad y tranquilidad de ciudades medianas, atrayendo tanto a residentes locales como a visitantes de localidades vecinas que buscan celebraciones familiares sin las multitudes de los grandes centros.

Destinos complementarios que aprovechan el fin de semana largo incluyen Mar del Plata para quienes juntan playa con fiestas nocturnas durante el verano, Mendoza para actividades de turismo aventura y enoturismo, y Bariloche para quienes prefieren paisajes de montaña y actividades al aire libre aprovechando las condiciones climáticas favorables de febrero.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 1° de enero: Año Nuevo
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval
  • Martes 17 de febrero: Carnaval
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo
  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

  • Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (fecha original: 17 de junio)
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (fecha original: viernes 20 de noviembre)

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
  • Lunes 7 de diciembre
