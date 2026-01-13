Cuándo es el próximo feriado que tendrá el 2026 en Argentina El calendario oficial vuelve a ser una herramienta de consulta obligada para quienes buscan anticiparse y aprovechar al máximo cada pausa. Por + Seguir en







Conocé la información oficial sobre los Feriados que habrá este año Pexels

Antes de cada feriado crece el interés por saber si permite armar un fin de semana largo para poder hacer viajes o planificar actividades.

El próximo feriado después del 1° de enero de 2026 será Carnaval, el 16 y 17 de febrero. Son feriados inamovibles y dan inicio a los fines de semana largos del año.

Entre Año Nuevo y Carnaval habrá 44 días, lo que facilita la planificación anticipada.

El calendario 2026 tendrá 12 fines de semana largos, impulsando el turismo interno. Los Feriados en Argentina no solo tienen un valor simbólico o histórico, sino que también influyen de manera directa en la vida cotidiana, el turismo y la actividad económica. En 2026, la organización del tiempo libre vuelve a estar en el centro de la escena, ya sea para planificar una escapada, un descanso prolongado o simplemente para cortar la rutina semanal.

Por eso, cada vez que se acerca una nueva fecha libre, crece el interés por saber cómo cae en la semana y si puede convertirse en una oportunidad para armar un fin de semana largo. En este contexto, conocer cuál será el próximo feriado del año se vuelve clave para empezar a organizar agendas.

Al tratarse de feriados inamovibles, estas jornadas inauguran la temporada de fines de semana largos y representan una oportunidad de descanso para una gran parte de la población. De acuerdo con el cronograma oficial, entre Año Nuevo y Carnaval habrá un intervalo de 44 días, lo que permite planificar con tiempo distintas actividades.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país

Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas

Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur

Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana

Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo Feriados trasladables Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio