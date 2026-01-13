Cuándo es el próximo feriado que tendrá el 2026 en Argentina

- Antes de cada feriado crece el interés por saber si permite armar un fin de semana largo para poder hacer viajes o planificar actividades.
- El próximo feriado después del 1° de enero de 2026 será Carnaval, el 16 y 17 de febrero. Son feriados inamovibles y dan inicio a los fines de semana largos del año.
- Entre Año Nuevo y Carnaval habrá 44 días, lo que facilita la planificación anticipada.
- El calendario 2026 tendrá 12 fines de semana largos, impulsando el turismo interno.
Los Feriados en Argentina no solo tienen un valor simbólico o histórico, sino que también influyen de manera directa en la vida cotidiana, el turismo y la actividad económica. En 2026, la organización del tiempo libre vuelve a estar en el centro de la escena, ya sea para planificar una escapada, un descanso prolongado o simplemente para cortar la rutina semanal.