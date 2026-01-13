13 de enero de 2026 Inicio
Cuándo es el próximo feriado que tendrá el 2026 en Argentina

El calendario oficial vuelve a ser una herramienta de consulta obligada para quienes buscan anticiparse y aprovechar al máximo cada pausa.

Conocé la información oficial sobre los Feriados que habrá este año

Conocé la información oficial sobre los Feriados que habrá este año

  • Antes de cada feriado crece el interés por saber si permite armar un fin de semana largo para poder hacer viajes o planificar actividades.
  • El próximo feriado después del 1° de enero de 2026 será Carnaval, el 16 y 17 de febrero. Son feriados inamovibles y dan inicio a los fines de semana largos del año.
  • Entre Año Nuevo y Carnaval habrá 44 días, lo que facilita la planificación anticipada.
  • El calendario 2026 tendrá 12 fines de semana largos, impulsando el turismo interno.

Los Feriados en Argentina no solo tienen un valor simbólico o histórico, sino que también influyen de manera directa en la vida cotidiana, el turismo y la actividad económica. En 2026, la organización del tiempo libre vuelve a estar en el centro de la escena, ya sea para planificar una escapada, un descanso prolongado o simplemente para cortar la rutina semanal.

uáles son los fines de semana largo que tendrá 2026: ¿falta mucho para el próximo?
Cuáles son los fines de semana largo que tendrá el 2026: ¿falta mucho para el próximo?

Por eso, cada vez que se acerca una nueva fecha libre, crece el interés por saber cómo cae en la semana y si puede convertirse en una oportunidad para armar un fin de semana largo. En este contexto, conocer cuál será el próximo feriado del año se vuelve clave para empezar a organizar agendas.

Qué feriado será el próximo en Argentina para el 2026

feriado

Después del 1° de enero, la siguiente fecha libre será Carnaval, que en 2026 se celebrará el lunes 16 y martes 17 de febrero.

Al tratarse de feriados inamovibles, estas jornadas inauguran la temporada de fines de semana largos y representan una oportunidad de descanso para una gran parte de la población. De acuerdo con el cronograma oficial, entre Año Nuevo y Carnaval habrá un intervalo de 44 días, lo que permite planificar con tiempo distintas actividades.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas
  • Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa
  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo

Feriados trasladables

  • Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
