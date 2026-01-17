17 de enero de 2026 Inicio
Confirmado: decretan un feriado sorpresa para el jueves 22 de enero en 2026

El primer mes del año suele pasar casi desapercibido, especialmente porque muchas personas están de vacaciones durante la primera quincena del año.

Se trata de una jornada no laborable que llega sin demasiado aviso

Se trata de una jornada no laborable que llega sin demasiado aviso, pero que representa una oportunidad ideal para descansar, cortar la rutina semanal o aprovechar un día distinto en familia. 

  • Este tipo de asuetos suelen pasar desapercibidos porque no forman parte del calendario nacional, pero cada año generan expectativa entre quienes pueden acceder a ellos.
  • Este día no integra el listado de feriados nacionales, pero sí impacta de manera directa en una parte de la provincia de Buenos Aires. El motivo es la conmemoración del aniversario fundacional del partido de Cañuelas, que se celebra el jueves 22 de enero.
  • El Gobierno decretó como días no laborables con fines turísticos de 2026 el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre.

Feriado del 22 de enero: a qué se debe y a quienes alcanza

Este día no integra el listado de feriados nacionales, pero sí impacta de manera directa en una parte de la provincia de Buenos Aires. El motivo es la conmemoración del aniversario fundacional del partido de Cañuelas, que se celebra el jueves 22 de enero, dando lugar a un asueto local.

La medida alcanza principalmente a los empleados del sector público, además de los trabajadores del Banco Provincia, que suelen adherir a este tipo de jornadas especiales. En el caso del sector privado, la aplicación del asueto queda sujeta a la decisión de cada empleador.

Este feriado local se suma a una tendencia que se repite todos los años: días no laborables poco conocidos que, aunque no son masivos, representan un alivio inesperado en medio de la semana y permiten cerrar enero con una pausa extra para muchos trabajadores

Feriados inamovibles

  • Jueves 1 de enero: Año Nuevo
  • Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • Viernes 17 de abril: Viernes Santo
  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables

  • Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Feriados con fines turísticos

  • Del 14 al 17 de febrero: Carnaval (feriados inamovibles). 4 días de descanso por Carnaval.
  • Viernes 10 de Julio: día no laborable con fines turísticos.
  • Del 9 al 12 de julio: 4 días de descanso por el Día de la Independencia (jueves 9) y el viernes 10, día no laborable con fines turísticos
  • Lunes 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos.

El Gobierno decretó como días no laborables con fines turísticos de 2026 el lunes 23 de marzo, -que antecede al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia-, el viernes 10 de julio -fecha posterior al Día de la Independencia- y el lunes 7 de diciembre, en la antesala del Día de la Inmaculada Concepción de María.

