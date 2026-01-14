¿Más cerca de enero? Qué día será feriado y fin de semana largo por Carnaval en 2026 La fiesta popular del año que recién comienza llega antes de lo habitual y genera expectativa por el primer gran descanso del año Por + Seguir en







En general, se ubican estratégicamente cerca de feriados nacionales para extender los descansos y potenciar el movimiento turístico en todo el país.

¿Más cerca de enero? ¿Qué día será feriado y fin de semana largo por Carnaval en 2026? El calendario de este año trae una sorpresa que ya despierta interés entre quienes planifican vacaciones y escapadas.

Los festejos carnavalescos caen más cerca del primer mes anual, lo que convierte a este fin de semana largo en uno de los más tempranos y esperados del año. Con cuatro días consecutivos de descanso, se perfila como una oportunidad ideal para viajar o cortar la rutina en pleno verano.

La fiesta popular marca un momento bisagra: una pausa estratégica antes de que se reactive completamente la rutina laboral, educativa y administrativa. Por eso, suele ser uno de los asuetos más aprovechados del calendario argentino.

Carnaval Cuándo serán los feriados por Carnaval en el 2026 En 2026, los feriados nacionales de Carnaval se celebran en las siguientes fechas:

Lunes 16 de febrero de 2026

Martes 17 de febrero de 2026 Esto conforma un fin de semana largo de cuatro días, desde el sábado 14 hasta el martes 17 de febrero, sin necesidad de pedir días adicionales en el trabajo.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país

Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas

Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur

Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana

Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo Feriados trasladables Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio