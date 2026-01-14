14 de enero de 2026 Inicio
¿Más cerca de enero? Qué día será feriado y fin de semana largo por Carnaval en 2026

La fiesta popular del año que recién comienza llega antes de lo habitual y genera expectativa por el primer gran descanso del año

En general, se ubican estratégicamente cerca de feriados nacionales para extender los descansos y potenciar el movimiento turístico en todo el país.

¿Más cerca de enero? ¿Qué día será feriado y fin de semana largo por Carnaval en 2026? El calendario de este año trae una sorpresa que ya despierta interés entre quienes planifican vacaciones y escapadas.

Conocé la información oficial sobre los Feriados que habrá este año
Los festejos carnavalescos caen más cerca del primer mes anual, lo que convierte a este fin de semana largo en uno de los más tempranos y esperados del año. Con cuatro días consecutivos de descanso, se perfila como una oportunidad ideal para viajar o cortar la rutina en pleno verano.

La fiesta popular marca un momento bisagra: una pausa estratégica antes de que se reactive completamente la rutina laboral, educativa y administrativa. Por eso, suele ser uno de los asuetos más aprovechados del calendario argentino.

Carnaval

Cuándo serán los feriados por Carnaval en el 2026

En 2026, los feriados nacionales de Carnaval se celebran en las siguientes fechas:

  • Lunes 16 de febrero de 2026
  • Martes 17 de febrero de 2026

Esto conforma un fin de semana largo de cuatro días, desde el sábado 14 hasta el martes 17 de febrero, sin necesidad de pedir días adicionales en el trabajo.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas
  • Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa
  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo

Feriados trasladables

  • Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
