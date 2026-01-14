¿Más cerca de enero? ¿Qué día será feriado y fin de semana largo por Carnaval en 2026? El calendario de este año trae una sorpresa que ya despierta interés entre quienes planifican vacaciones y escapadas.
La fiesta popular del año que recién comienza llega antes de lo habitual y genera expectativa por el primer gran descanso del año
Los festejos carnavalescos caen más cerca del primer mes anual, lo que convierte a este fin de semana largo en uno de los más tempranos y esperados del año. Con cuatro días consecutivos de descanso, se perfila como una oportunidad ideal para viajar o cortar la rutina en pleno verano.
La fiesta popular marca un momento bisagra: una pausa estratégica antes de que se reactive completamente la rutina laboral, educativa y administrativa. Por eso, suele ser uno de los asuetos más aprovechados del calendario argentino.
En 2026, los feriados nacionales de Carnaval se celebran en las siguientes fechas:
Esto conforma un fin de semana largo de cuatro días, desde el sábado 14 hasta el martes 17 de febrero, sin necesidad de pedir días adicionales en el trabajo.