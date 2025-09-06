Este fenómeno geomagnético vuelve a la Tierra tras 70 años y afectará a la Argentina: qué dice la NASA La comunidad científica monitorea de cerca su evolución y analiza posibles efectos en distintas regiones. Por







Una parte de nuestro país se verá afectada, aseguran expertos de la NASA

La ciencia espacial y los fenómenos naturales continúan sorprendiendo al público con eventos que, aunque no ocurren con frecuencia, capturan la atención global. Los especialistas, incluidos los de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), detallan cómo se desarrollará un fenómeno en particular que está llamando la atención.

En este caso, se trata de un fenómeno geomagnético que vuelve a presentarse después de siete décadas, con características que podrían tener repercusiones visibles desde la Tierra. Conocé qué precauciones podrían ser relevantes para la población de Argentina y otros lugares del planeta.

Qué reveló la NASA sobre el fenómeno geomagnético que afectará a la Argentina la tierra Según los chatbot de la IA, así surgio la vida en la Tierra El campo magnético terrestre actúa como un escudo natural que protege a la Tierra de las partículas solares y la radiación cósmica. Cuando este campo se debilita, su capacidad de protección disminuye, lo que puede generar impactos en los sistemas de conectividad.

En este contexto, la Anomalía Magnética del Atlántico Sur (AMAS), detectada por primera vez en la década de 1950, ha cobrado relevancia en los últimos años debido a su expansión y desplazamiento hacia el hemisferio sur.

La AMAS afecta principalmente a Argentina, pero también puede impactar en Brasil, Bolivia y Paraguay. Actualmente, el campo magnético es más débil en esta zona, lo que permite que partículas solares y cósmicas penetren más fácilmente en la atmósfera. Se ha registrado un desplazamiento de 20 kilómetros hacia el oeste, cubriendo gran parte del territorio argentino.

Según la NASA, la AMAS puede generar efectos tanto en el espacio como en la Tierra: En el espacio: Satélites: riesgo de interferencias electrónicas y suspensiones temporales de operaciones.

GPS y telecomunicaciones: posibles alteraciones debido a la radiación. En la Tierra: Aunque no representa un riesgo directo para la salud humana, puede afectar la conectividad, la precisión de los sistemas de navegación y la recolección de datos científicos.