Cuenta regresiva: la NASA avisó cuáles son las ciudades del mundo que quedarán inhabitables en el futuro

Con temperaturas en aumento, recursos escasos y fenómenos extremos cada vez más frecuentes, algunas ciudades podrían enfrentar un destino irreversible.

Conocé la última información brindada por la NASA sobre el futuro de nuestro planeta

Conocé la última información brindada por la NASA sobre el futuro de nuestro planeta

El futuro del planeta Tierra se encuentra bajo la lupa de la ciencia, y los últimos informes de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) generaron gran impacto en la opinión pública. El organismo advirtió que los efectos del cambio climático podrían transformar radicalmente la vida en distintas partes del mundo.

Surya es una herramienta de predicción, pero también un puente hacia la investigación compartida y el desarrollo colectivo.
Predice fenómenos solares: cómo funciona la inteligencia artificial de la NASA

Lo que más preocupa es que no se trata de una amenaza lejana: el fenómeno ya se está acelerando y las consecuencias podrían sentirse antes de lo esperado. Ante este escenario, la NASA señaló cuáles serían los lugares que, de continuar la tendencia actual, podrían quedar inhabitables en el futuro.

Qué ciudades serán inhabitables en el futuro según la NASA

La NASA podría poner en peligro a la humanidad.

La NASA podría poner en peligro a la humanidad.

El impacto del cambio climático ya no es una amenaza lejana: distintos informes científicos advierten que, en pocas décadas, varias regiones podrían enfrentar condiciones extremas que pondrán en jaque la vida cotidiana de millones de personas.

El aumento sostenido de las temperaturas, sumado a la desertificación y a fenómenos meteorológicos cada vez más violentos, podría transformar por completo ciudades que hoy se consideran habitables. Los especialistas señalan que las olas de calor jugarán un papel central en este escenario.

Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana podrían enfrentar en las próximas décadas un escenario climático cada vez más difícil de sostener. Las proyecciones científicas advierten que estas zonas estarían entre las más golpeadas por el aumento sostenido de las temperaturas.

La situación descrita no se limita solo a incomodidad o a veranos más largos: detrás hay riesgos concretos para la salud, la economía y los ecosistemas. Frente a este panorama, organismos internacionales subrayan la urgencia de tomar medidas de adaptación y mitigación antes de que los efectos se vuelvan irreversibles.

