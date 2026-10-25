25 de octubre de 2026 Inicio
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Hallaron muerta a una mujer en un departamento de alquiler temporario

La joven había tenido durante la noche del sábado un encuentro con un hombre identificado como "Iván", a quien conoció a través de una aplicación. El cuerpo no tenía signos de violencia visibles.

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El cuerpo de la joven fue hallado en un departamento de Libertad al 1200.

C5N

Una mujer fue hallada sin vida este domingo por la mañana en un departamento de alquiler temporario en el centro porteño, sin signos de violencia visibles. La noche anterior había tenido un encuentro con un hombre identificado como "Iván", a quien conoció a través de una aplicación.

El hombre fue arrestado en San Martín.
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El hallazgo se produjo cerca de las 8.40, en el departamento ubicado en la calle Libertad al 1200, en el barrio porteño de Retiro, luego de que una amiga de la víctima se presentara en el lugar junto a un cerrajero tras no recibir respuesta a sus llamados telefónicos. Al ingresar a la vivienda, encontró a la joven fallecida sobre la cama.

Cuando las autoridades accedieron al lugar, Iván ya no estaba en la vivienda y actualmente es buscado. Las primeras pericias realizadas por la Policía de la Ciudad indicaron que el cuerpo no presentaba signos de violencia visibles, como así tampoco se detectó desorden en el departamento.

Ante lo sucedido, la Justicia dispuso la intervención de la Unidad Criminalística Móvil (UCM) y de la División Homicidios para precisar las circunstancias del fallecimiento.

Las actuaciones judiciales continuarán en las próximas horas con el rastreo del sospechoso y las pericias forenses correspondientes para establecer la causa de la muerte.

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