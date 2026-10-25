Nahuel Pennisi cantará frente al papa León XIV en su visita a Argentina

El artista hará su presentación frente al sumo pontífice en el Monumento a los Españoles en el barrio de Palermo. "Soy muy creyente y jamás imaginé poder compartir nuestra música en un escenario tan imponente", expresó.

En el marco de la visita del papa León XIV, que se desarrollará el 8, 9 y 10 de noviembre, el cantautor argentino, Nahuel Pennisi, fue elegido para brindarle una presentación en el Monumento a los Españoles en el barrio de Palermo. “Soy muy creyente y jamás imaginé poder compartir nuestra música en un escenario tan imponente”, indicó.

La elección llega en un momento de celebración musical gracias al lanzamiento de su último trabajo discográfico titulado “Nahuel Pennisi canta a Mercedes Sosa”. El disco homenaje reinterpreta las obras de la Voz de América, honrando el legado de la cantautora tucumana.

"Cantar ante el Santo Padre en mi país es una bendición y un honor inmenso para mi por lo que representa en mi vida”, expresó el artista sobre esta gran oportunidad. Y agrega: “Justo en este momento donde estoy abrazando el repertorio de nuestra querida Negra Sosa, le da un sentido espiritual y cultural muy profundo a esta presentación".

Por el mismo motivo, en Córdoba estarán Jairo y Jorge Rojas, y se presentarán en FADEA para brindarle al sumo pontífice su obra musical. También se anunciaron a Abel Pintos y Luciano Pereyra para diferentes actividades.

Las alarmas se encendieron después de que el Papa cancelara su viaje a Asís por recomendación médica, lo que puso en duda el viaje a Sudamérica para noviembre. Sin embargo, el intendente de Luján, Leonardo Boto aseguró que no recibieron una confirmación oficial de que la visita a Argentina también se cancele y que todos continúan trabajando para preparar a la ciudad antes de su llegada.

En diálogo con el periodista Néstor Dib, por la pantalla de C5N, Boto aclaró sobre si se cancela o no la visita que a "no nos toca a nosotros analizar esto, seguimos hablando estamos en contacto con la Conferencia Episcopal, todos los distritos, en todos los lugares que va a recorrer se siguen preparando".

Por su parte, en cuánto a los alojamientos para poder quedarse en Luján durante el fin de semana largo de la visita de León XIV explicó que "todavía se consiguen lugares a precios accesibles, después están los aventureros, quedan lugares para acceder a precios accesibles, después si están las locuras, pero eso es difícil de tratar".

Los precios de los alojamientos en Luján registran diferencias significativas ante la llegada del pontífice. Según diferentes relevamientos, una habitación doble cuesta habitualmente entre $100.000 y $150.000 por noche, pero para las fechas de noviembre se publicaron opciones de $1.580.000 por dos noches para dos adultos, con impuestos incluidos.