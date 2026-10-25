"¡Andá a laburar!": Anamá Ferreira fue a votar a la embajada de Brasil y protagonizó un tenso momento

La modelo brasileña Anamá Ferreira protagonizó un confuso episodio este mediodía a la salida de la Embajada de Brasil, en el barrio porteño de Retiro, donde se presentó a votar en el balotaje que define las elecciones presidenciales entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. En medio de un móvil televisivo, un seguidor de Lula irrumpió en la escena y generó un tenso momento. "¡Andá a laburar !", gritó el hombre.

Mientras destacaba la importancia de participar en los comicios, un hombre simpatizando de Lula Da Silva la interrumpió con una frase dirigida al candidato opositor, Bolsonaro. La modelo interpretó que el comentario iba hacia ella. “¡Andá a laburar, Flávio Bolsonaro!” , lanzó el hombre, justo cuando Anamá daba su testimonio. Confundida por la irrupción, contestó: “Pero yo no… ¡Pedí permiso!”.

Si bien, el seguidor de Lula le aclaró que el mensaje no estaba dirigido hacia ella, la modelo y conductora no terminó de comprender y retomó el móvil con TN, visiblemente afectada por la situación. “Bueno, laburamos. No sabe a quién voté” , expresó.

Antes del confuso episodio, Ferreira que hace 50 años vive en Argentina se había mostrado entusiasmada por participar en la votación. “ Estoy muy bien, feliz de venir a votar, de dar mi opinión” , expresó al inicio del móvil.

“Hace 50 años vivo en Argentina y siempre vine a votar porque la democracia es muy importante. No podemos olvidar todo lo que ha pasado en Latinoamérica”, sostuvo y destacó que se vivió en dictadura tanto en Brasil como en Argentina.

En esa línea, pidió que se recomponga la relación bilateral: “Yo espero que Brasil y Argentina sigan siendo amigos, porque ahora están medio peleados sin embajadores... Son dos países importantes en Latinoamérica y deberían ser amigos, pase lo que pase”. “Que vengan los brasileños a votar, que voten a quien quieran, pero que vengan”, agregó durante el móvil.

Desde temprano, la Embajada de Brasil en Buenos Aires recibió a cientos de ciudadanos que participaron del balotaje entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. La jornada definirá si el país continúa bajo el gobierno actual o gira hacia la derecha, en un mandato que se extenderá por los próximos cuatro años.

Balotaje cabeza a cabeza, Brasil elige entre Lula da Silva o Flávio Bolsonaro

Brasil celebra este domingo el balotaje presidencial entre el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL). Los comicios ya están en marcha en todo el país y se extenderán hasta las 17, hora de Brasilia y de la Argentina. Se espera que cerca de las 21 comiencen a conocerse los primeros resultados oficiales, en una jornada que definirá quién gobernará la mayor economía de América Latina.

AFP

Más de 158 millones de ciudadanos están habilitados para participar de la elección. En la primera vuelta, realizada el 4 de octubre, Flávio Bolsonaro obtuvo 56.104.268 votos, equivalentes al 47,03% de los votos válidos, mientras que Lula consiguió 53.876.617 votos, el 45,16%. La diferencia de poco más de 2,2 millones de votos dejó la definición abierta y obligó a ambos candidatos a disputar una segunda vuelta.

La elección trasciende las fronteras brasileñas por el peso político y económico del país en América Latina. Una victoria de Lula supondría la continuidad de su orientación de gobierno, mientras que un triunfo de Flávio Bolsonaro podría acercar a Brasil a los sectores conservadores de la región y fortalecer sus vínculos con el presidente estadounidense Donald Trump.