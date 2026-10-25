Cierre parcial de Ezeiza por 18 días: cómo funcionan los vuelos y qué aerolíneas operan A partir de este domingo 25 de octubre y hasta el 11 de noviembre, el Aeropuerto Internacional operará con una sola pista reducida por obras de repavimentación y balizamiento. El detalle de las 14 aerolíneas que cancelaron sus vuelos y las 16 que reprogramaron rutas o sumaron escalas técnicas. Por Agregar C5N en









El Aeropuerto Internacional de Ezeiza, parcialmente cerrado por obras.

El Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza comienza este domingo 25 de octubre con un cierre parcial debido a obras, que se extenderá por un lapso de 18 días (hasta el 11 de noviembre). Durante ese tiempo, funcionará con una única pista habilitada de 1.850 metros, prácticamente la mitad de los 3.300 metros de extensión habituales.

La restricción responde a los trabajos de rehabilitación en la pista secundaria y en su intersección con la pista principal, en el marco de un plan de infraestructura impulsado por la concesionaria Aeropuertos Argentina y supervisado por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA). Las obras incluyen además el recambio del sistema de balizamiento, la repavimentación del rodaje Alfa, la construcción de nuevos módulos de mantenimiento de rampa y la edificación de la nueva Plataforma Golf, diseñada para el estacionamiento simultáneo de siete aviones de fuselaje estrecho.

Las limitaciones técnicas impactan directamente en las aeronaves de fuselaje ancho (utilizadas para vuelos de larga distancia a Estados Unidos, Europa y Asia). Al disponer de una pista más corta, los aviones deben despegar más livianos para cumplir con las normas de seguridad, lo que les impide cargar la totalidad del combustible necesario para rutas transatlánticas o intercontinentales directas.

Obras en Ezeiza: las 14 aerolíneas que cancelaron todos sus vuelos Debido a la imposibilidad de operar aeronaves de gran porte en la pista reducida, 14 compañías internacionales tomaron la decisión de suspender en su totalidad sus operaciones en Ezeiza durante los 18 días que duren los trabajos:

Air Canada

Air France

Aeroméxico

American Airlines

British Airways

China Eastern

Delta Air Lines

Emirates

Ethiopian Airlines

KLM

Lufthansa

Swiss International Air Lines

Turkish Airlines

United Airlines Las empresas han ido notificando a los pasajeros afectados para gestionar reprogramaciones de fecha, cambios de ruta, derivaciones a otras terminales regionales o la devolución de los pasajes.