Cierre parcial de Ezeiza por 18 días: cómo funcionan los vuelos y qué aerolíneas operan

El Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza comienza este domingo 25 de octubre con un cierre parcial debido a obras, que se extenderá por un lapso de 18 días (hasta el 11 de noviembre). Durante ese tiempo, funcionará con una única pista habilitada de 1.850 metros, prácticamente la mitad de los 3.300 metros de extensión habituales.
La restricción responde a los trabajos de rehabilitación en la pista secundaria y en su intersección con la pista principal, en el marco de un plan de infraestructura impulsado por la concesionaria Aeropuertos Argentina y supervisado por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA). Las obras incluyen además el recambio del sistema de balizamiento, la repavimentación del rodaje Alfa, la construcción de nuevos módulos de mantenimiento de rampa y la edificación de la nueva Plataforma Golf, diseñada para el estacionamiento simultáneo de siete aviones de fuselaje estrecho.
Las limitaciones técnicas impactan directamente en las aeronaves de fuselaje ancho (utilizadas para vuelos de larga distancia a Estados Unidos, Europa y Asia). Al disponer de una pista más corta, los aviones deben despegar más livianos para cumplir con las normas de seguridad, lo que les impide cargar la totalidad del combustible necesario para rutas transatlánticas o intercontinentales directas.
Obras en Ezeiza: las 14 aerolíneas que cancelaron todos sus vuelos
Debido a la imposibilidad de operar aeronaves de gran porte en la pista reducida, 14 compañías internacionales tomaron la decisión de suspender en su totalidad sus operaciones en Ezeiza durante los 18 días que duren los trabajos:
- Air Canada
- Air France
- Aeroméxico
- American Airlines
- British Airways
- China Eastern
- Delta Air Lines
- Emirates
- Ethiopian Airlines
- KLM
- Lufthansa
- Swiss International Air Lines
- Turkish Airlines
- United Airlines
Las empresas han ido notificando a los pasajeros afectados para gestionar reprogramaciones de fecha, cambios de ruta, derivaciones a otras terminales regionales o la devolución de los pasajes.
Obras en Ezeiza: las 16 compañías que mantienen operaciones con cambios y escalas
Otras 16 aerolíneas continúan volando, aunque debieron reestructurar su programación mediante escalas técnicas de reabastecimiento de combustible en aeropuertos cercanos, reducción de frecuencias o modificaciones de ruta:
- Aerolíneas Argentinas: mantiene sus vuelos de largo alcance a Madrid y Roma, pero incorporando una escala técnica en Río de Janeiro para el reabastecimiento de combustible.
- Air Europa: opera sus frecuencias con una parada técnica en Montevideo.
- Iberia: reduce su operación a dos vuelos diarios a Madrid, sumando también una escala en Montevideo.
- Level: mantiene un vuelo diario a Barcelona con parada técnica previa en Montevideo.
- Copa Airlines: realizará escalas técnicas en las terminales de Rosario o Córdoba antes de continuar hacia Panamá, ofreciendo flexibilidad de cambios sin costo a sus usuarios.
- Arajet: suma escalas operativas en Asunción y Resistencia para sus trayectos hacia República Dominicana.
- LATAM: suspende su ruta directa entre Buenos Aires y Miami durante el período de obras, manteniendo el resto de sus conexiones regionales.
- Plus Ultra: ajusta su grilla a dos frecuencias semanales a Madrid.
Por su parte, las aerolíneas de cabotaje y regionales —entre las que figuran JetSMART, Sky Airline, GOL Linhas Aéreas, Avianca, Boliviana de Aviación y Andes— continúan operando con normalidad y sin modificaciones en sus itinerarios, dado que sus aeronaves de menor porte pueden despegar y aterrizar en la longitud de pista disponible.
Obras en Ezeiza: recomendaciones para los pasajeros
Ante las modificaciones operativas en el aeropuerto de Ezeiza, se aconseja a los usuarios con viajes programados entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre:
- Verificar el estado del vuelo: consultar el canal oficial o la app de la aerolínea antes de desplazarse hacia la terminal.
- Revisar el itinerario corregido: comprobar si la ruta original sumó escalas técnicas de carga de combustible, lo que puede extender el tiempo total de vuelo.
- Confirmar la terminal de salida: validar en el boarding pass si hubo algún cambio de ubicación o de punto de partida para la conexión.