Para Street Fighter: cómo fue la impresionante transformación de Jason Momoa El actor contó cómo se preparó para uno de los desafíos más particulares de su carrera y qué buscó transmitir con su interpretación. Agregar C5N en









Así fue la transformación de Jason Momoa para Street Fighter. IMDb

Jason Momoa interpretará a Blanka en la nueva película de Street Fighter.

El actor tiene una conexión de larga data con el videojuego.

La historia del personaje tiene un costado emocional ligado a su madre.

La producción utilizó efectos digitales y captura de movimiento para darle vida. Jason Momoa se prepara para interpretar a uno de los personajes más reconocidos de los videojuegos en la nueva película de Street Fighter. El actor se pondrá en la piel de Blanka, el luchador de aspecto salvaje que esconde una historia marcada por la soledad y la búsqueda de su madre. Para llevarlo a la pantalla, el equipo recurrió a tecnología digital y captura de movimiento, mientras que Momoa trabajó en los detalles que le permitieran darle una personalidad propia.

Así fue la transformación de Jason Momoa para interpretar a Blanka en Street Fighter. Paramount El vínculo de Momoa con la franquicia viene de hace años. Nacido en 1979, el intérprete conoció el fenómeno durante su juventud y llegó a definirlo como una de sus grandes pasiones. “Es el único videojuego al que he jugado en mi vida”, contó en una entrevista con The Playlist. Ahora, varias décadas después, su relación con el juego dio un giro inesperado: será Blanka en el reboot de Street Fighter, cuyo estreno en cines está previsto para el 16 de octubre (Estados Unidos).

Para preparar el papel, el actor buscó ir más allá de los movimientos de combate y la apariencia del personaje. Blanka, cuyo nombre original era Jimmy, era un niño humano que sufrió una mutación tras un accidente de avión en la selva amazónica. Desde entonces, su historia está atravesada por la búsqueda de su madre y el deseo de ser aceptado. “No le di tanta importancia a la parte más salvaje, para mí era más una cuestión de corazón”, explicó Momoa al hablar sobre cómo encaró la interpretación.

Así fue la impactante transformación de Jason Momoa La construcción de Blanka también incluyó detalles personales que ayudaron a Momoa a conectar con el personaje. El actor propuso sumar un collar al vestuario, un objeto que terminó incorporado al proceso de captura de movimiento. “Se trata de incorporar ese toque personal que te sirva como un objeto con valor sentimental, casi como un amuleto, y que además te ayude a construir la escena”, señaló. De esa manera, buscó que el luchador tuviera una dimensión emocional más allá de su aspecto físico.

Así fue la transformación de Jason Momoa para interpretar a Blanka en Street Fighter. Paramount El resultado tuvo un significado especial para el intérprete, que reconoció haberse emocionado al ver la película terminada. “Lloré al ver la película. Seguro que a más de uno le pasa”, confesó. Para Momoa, la relación de Blanka con su madre y esa necesidad de encontrar un lugar al que pertenecer fueron aspectos centrales de su trabajo. Incluso sostuvo que esa parte de la historia tenía más peso que las escenas de acción, una mirada que busca mostrar al personaje desde un lugar más humano.