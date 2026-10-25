25 de octubre de 2026 Inicio
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De tal palo, tal astilla: Mateo Messi anotó un gol y el equipo Sub 12 de Inter Miami se consagró campeón

El hijo del medio del astro concretó un tanto en la goleada 4-0 sobre Atlético Fortaleza, por lo que su equipo festejó y se quedó con la Legends Cup.

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Mateo Messi se consagró campeón con la Sub 12 de Inter Miami.

Mateo Messi se consagró campeón con la Sub 12 de Inter Miami.

Mateo Messi, el hijo del medio del astro Lionel Messi, convirtió un gol para la Sub 12 de Inter Miami en la goleada 4-0 sobre Atlético Fortaleza por la final de la Legends Cup, con el que su equipo se consagró campeón del torneo juvenil mientras su padre seguía el partido.

Messi recibió el premio.
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El gol del hijo de Messi y Antonela Roccuzzo se produjo después de un remate con su pierna derecha, con el que concretó el último tanto de su equipo y generó el festejo con sus compañeros ya que ratificó el triunfo de las Garzas en Florida.

El astro atraviesa una semana especial debido a que ingresó desde el banco de suplentes en la derrota 2-0 de Inter Miami contra New York Red Bulls, después de recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 en la ceremonia oficial realizada en el Teatro Campoamor. Además, el jueves también participó de una charla junto a la comunidad educativa en el Palacio de los Deportes ante más de 6.000 personas.

Mateo Messi.

Mateo Messi.

En tanto, Messi también espera por la entrega del Balón de Oro ya que buscará quedarse con su noveno galardón en la ceremonia que se realizará este lunes. El argentino, que ya conquistó el máximo galardón individual en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023, integra la lista de 30 candidatos para la edición 2026. También fue incluido Lautaro Martínez, quien vuelve a competir por el reconocimiento después de haber sido nominado en las últimas ediciones.

El capitán argentino llega a la nominación después de una temporada destacada con Inter Miami. En 49 partidos disputados, convirtió 45 goles y aportó 30 asistencias, además de conquistar la MLS. También tuvo una actuación destacada de en Mundial 2026, donde marcó 8 goles y 4 asistencias siendo uno de los jugadores más destacados del certamen. Con 39 años, buscará ampliar su récord como máximo ganador histórico del premio. El sitio oficial del Balón de Oro confirmó además que esta será su decimosexta nominación.

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