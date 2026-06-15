15 de junio de 2026 Inicio
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Este destino de Córdoba tiene aguas cristalinas y cuenta con saltos naturales únicos: dónde queda

A pocos kilómetros de los grandes centros urbanos existe un destino ideal para quienes buscan desconectarse de la rutina y disfrutar de la naturaleza sin realizar largos viajes.

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Tanti

Tanti, Córdoba. 

Turismo Córdoba
  • Tanti, en el Valle de Punilla, es uno de los destinos serranos más atractivos de Córdoba, ideal para disfrutar de naturaleza y tranquilidad.
  • La localidad se destaca por sus ríos y arroyos de aguas cristalinas, rodeados de sierras y vegetación autóctona.
  • Entre sus principales atractivos sobresalen las cascadas y ollas naturales de lugares como Los Chorrillos y El Diquecito.
  • Sus senderos de trekking, paisajes montañosos y balnearios naturales la convierten en una opción perfecta para el descanso y el ecoturismo.

Ubicada en el corazón del Valle de Punilla, la localidad de Tanti se erige como uno de los destinos turísticos más fascinantes de la provincia de Córdoba. Este rincón serrano se destaca principalmente por sus ríos de aguas cristalinas que invitan al descanso y a la desconexión total en medio de la naturaleza. Su paisaje, caracterizado por una vegetación autóctona imponente y un microclima ideal, atrae año tras año a viajeros que buscan escapar de la rutina urbana.

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El gran atractivo diferencial de este destino radica en sus saltos naturales únicos, que forman ollas profundas y cascadas escondidas entre las formaciones rocosas. El arroyo Tanti, que cruza la localidad, da origen a parajes emblemáticos como "El Diquecito" y la famosa cascada "Los Chorrillos", circuitos que combinan la aventura del trekking con la recompensa de un baño refrescante en piletas naturales de transparencia inigualable.

Cordoba - Tanti (1)
tanti

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Gracias a esta combinación de paz, senderos de montaña y caídas de agua espectaculares, Tanti se consolida como una opción imperdible para el turismo de cercanía y los amantes del ecoturismo. Ya sea para pasar el día junto al río, explorar sus quiebres geográficos o simplemente disfrutar del aire puro de las sierras cordobesas, este destino promete una experiencia rejuvenecedora y visualmente inolvidable.

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Tanti se posiciona como uno de los destinos naturales más atractivos de Córdoba para quienes buscan descanso, paisajes serranos y contacto directo con la naturaleza. Ubicada en el Valle de Punilla, muy cerca de Villa Carlos Paz, esta localidad combina la tranquilidad característica de los pueblos de montaña con un entorno privilegiado de sierras, vegetación autóctona y aire puro durante todo el año.

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Entre sus principales atractivos se destacan los ríos y arroyos de aguas cristalinas que atraviesan la región, formando cascadas, saltos naturales y profundas ollas ideales para disfrutar durante los meses más cálidos. El paisaje, dominado por formaciones rocosas y senderos serranos, ofrece escenarios perfectos para quienes desean alejarse del ruido urbano y sumergirse en un ambiente de calma absoluta.

Además, Tanti cuenta con propuestas ideales para los amantes del trekking y el ecoturismo. Sitios emblemáticos como Los Chorrillos y El Diquecito permiten recorrer caminos rodeados de naturaleza, descubrir cascadas escondidas y admirar algunas de las mejores postales de las sierras cordobesas. Gracias a esta combinación de aventura, relax y belleza natural, la localidad se consolida como una de las joyas turísticas más encantadoras de la provincia.

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