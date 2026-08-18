18 de agosto de 2026 Inicio
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Escándalo en Londres: un hincha del Chelsea le mostró a Enzo Fernández la bandera británica de las Islas Malvinas

En su regreso a Stamford Bridge, el volante argentino fue recibido con la bandera asignada por la corona británica al territorio de las Islas Malvinas tras su ocupación ilegal, reavivando la tensión tras la eliminación de Inglaterra en el Mundial 2026 y los festejos de la Selección argentina.

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La bandera británica de las Islas Malvinas que desató el escándalo.

La bandera británica de las Islas Malvinas que desató el escándalo.

Durante el amistoso entre Chelsea y Real Sociedad, un hincha inglés desplegó una bandera británica de las Islas Malvinas justo en el momento en que el volante argentino Enzo Fernández ingresaba al campo de juego. El gesto fue interpretado como un ataque directo al mediocampista, quien reemplazó a Reece James a los 17 minutos del segundo tiempo. Mientras algunos sectores del estadio lo abuchearon, otros intentaron contrarrestar el clima hostil con aplausos y el clásico cántico "Ohhh Enzo Fernández".

Enzo, capitán del Chelsea, jugó media hora en el amistoso de verano en Inglaterra.
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Esta nueva provocación es una derivación directa de lo ocurrido en la semifinal del Mundial 2026, donde Argentina venció a Inglaterra por 2-1 con un gol del propio Enzo. Tras aquel encuentro, la polémica escaló cuando varios jugadores del plantel nacional posaron con una bandera que rezaba "Las Malvinas son Argentinas", lo que desató el reclamo del gobierno británico y de las autoridades de las islas por considerar que se violaron normas sobre mensajes políticos. La prensa inglesa, por su parte, alimentó el hostigamiento catalogando al ex-River como el "Enemigo Público N°1" en sus portadas recientes.

Pese al hostigamiento externo, Enzo Fernández recibió señales de respaldo dentro del vestuario de los "Blues". El entrenador Xabi Alonso demostró su plena confianza al reincorporarlo tras las vacaciones y darle minutos en la pretemporada. Además, el capitán Reece James tuvo un gesto simbólico de apoyo al entregarle la cinta de capitán al argentino antes de salir del terreno de juego. Este respaldo interno es fundamental en un momento donde su futuro profesional ha generado incertidumbre debido al interés del Manchester City, que evaluaba una oferta cercana a los 120 millones de libras.

Por el momento, todo indica que el campeón del mundo continuará en el club londinense para la temporada 2026/27, dado que los plazos para recibir ofertas concluyeron sin propuestas que alcanzaran el monto pretendido. Sin embargo, la herida abierta por el conflicto de Malvinas y la rivalidad deportiva tras la eliminación mundialista sugieren que el paso de Enzo por Inglaterra seguirá marcado por la controversia.

El festejo de Enzo Fernández que no perdonaron los hinchas del Chelsea.

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