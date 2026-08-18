Uno de los empresarios más poderosos del país advirtió que "los trabajadores no llegan al 15 de cada mes"

Roberto Urquía, dueño de Aceitera General Deheza, alertó por la caída del consumo, el impacto del ajuste sobre los comercios minoristas y las desmedidas tasas de interés.

El empresario Roberto Urquía, dueño de Aceitera General Deheza, advirtió durante una entrevista radial sobre la abrupta caída del consumo en diversos sectores de la economía a causa de la crisis y aseguró que "a los trabajadores no les alcanza para llegar al 15 de cada mes".

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El exsenador por Córdoba señaló que el problema comercial trasciende el origen de la mercadería por la parálisis general de las transacciones. "No es un problema de tener un producto de la China o nacional, ya no vende directamente, sea chino, sea nacional", afirmó el dirigente.

Urquía diferenció la realidad de actividades prósperas como la minería o Vaca Muerta, frente a la dura crisis del sector minorista local. "En esta comunidad es chica, donde vemos gente que ha trabajado treinta, cuarenta años en un comercio y está preocupado, con deudas y no vendiendo", describió.

Frente a la falta de respuestas, el ejecutivo destacó la necesidad de mirar más allá de los números generales para comprender el escenario completo. "Yo no tengo la fórmula mágica, pero creo que lo fundamental es el equilibrio de la macro. Igualmente, no hay que descuidar lo que uno observa en la micro. La macro hoy no llega a algunos sectores de la micro", explicó.

El dueño de la aceitera cuestionó el ingreso de productos foráneos con beneficios estatales desde su lugar de origen. "Llegan muchas cosas del exterior con subsidios de los países donde se producen. Tengamos cuidado con eso, porque en realidad nos están enviando mano de obra de un país extranjero y quitándole trabajo a nuestra gente" , advirtió.

En esa misma línea, el referente empresarial contrastó el trato dispar entre los inversores internacionales y los productores locales. "Me parece que se le da mucha importancia al capital extranjero. Al que viene de afuera, se le pone la alfombra roja", se quejó.

El industrial cerró su planteo sobre este eje con un reclamo por la falta de representación institucional para los actores económicos del mercado interno. "Los que estamos produciendo en la Argentina, la verdad, no tenemos un embajador que nos defienda", concluyó.

Roberto Urquía pidió frenar "los abusos" financieros

Por otro lado, Urquía alertó sobre el nivel exorbitante de las tasas aplicadas por entidades no bancarias a los consumidores. "Hay fintech o estas financieras que han salido nuevas, que están cobrando hasta el 1.300% de interés anual. Es algo increíble", planteó el ejecutivo.

El dueño de Aceitera General Deheza pidió la intervención oficial para detener esta situación, a la que calificó como inaceptable en comparación con los valores tradicionales. "Eso no hay que permitirlo. Ahí tiene que estar la intervención del Gobierno. El Gobierno está para eso, está para los abusos", sentenció.