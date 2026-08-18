18 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Uno de los empresarios más poderosos del país advirtió que "los trabajadores no llegan al 15 de cada mes"

Roberto Urquía, dueño de Aceitera General Deheza, alertó por la caída del consumo, el impacto del ajuste sobre los comercios minoristas y las desmedidas tasas de interés.

Por
Roberto Urquía

Roberto Urquía, dueño de Aceitera General Deheza.

El empresario Roberto Urquía, dueño de Aceitera General Deheza, advirtió durante una entrevista radial sobre la abrupta caída del consumo en diversos sectores de la economía a causa de la crisis y aseguró que "a los trabajadores no les alcanza para llegar al 15 de cada mes".

milei moderara el discurso para evitar una fuga de votos y enviarle un mensaje de estabilidad al establishment
Te puede interesar:

Milei moderará el discurso para evitar una fuga de votos y enviarle un mensaje de estabilidad al establishment

El exsenador por Córdoba señaló que el problema comercial trasciende el origen de la mercadería por la parálisis general de las transacciones. "No es un problema de tener un producto de la China o nacional, ya no vende directamente, sea chino, sea nacional", afirmó el dirigente.

Urquía diferenció la realidad de actividades prósperas como la minería o Vaca Muerta, frente a la dura crisis del sector minorista local. "En esta comunidad es chica, donde vemos gente que ha trabajado treinta, cuarenta años en un comercio y está preocupado, con deudas y no vendiendo", describió.

Frente a la falta de respuestas, el ejecutivo destacó la necesidad de mirar más allá de los números generales para comprender el escenario completo. "Yo no tengo la fórmula mágica, pero creo que lo fundamental es el equilibrio de la macro. Igualmente, no hay que descuidar lo que uno observa en la micro. La macro hoy no llega a algunos sectores de la micro", explicó.

El empresario cordobés reclamó reglas justas para la industria nacional

El dueño de la aceitera cuestionó el ingreso de productos foráneos con beneficios estatales desde su lugar de origen. "Llegan muchas cosas del exterior con subsidios de los países donde se producen. Tengamos cuidado con eso, porque en realidad nos están enviando mano de obra de un país extranjero y quitándole trabajo a nuestra gente", advirtió.

En esa misma línea, el referente empresarial contrastó el trato dispar entre los inversores internacionales y los productores locales. "Me parece que se le da mucha importancia al capital extranjero. Al que viene de afuera, se le pone la alfombra roja", se quejó.

El industrial cerró su planteo sobre este eje con un reclamo por la falta de representación institucional para los actores económicos del mercado interno. "Los que estamos produciendo en la Argentina, la verdad, no tenemos un embajador que nos defienda", concluyó.

Roberto Urquía pidió frenar "los abusos" financieros

Por otro lado, Urquía alertó sobre el nivel exorbitante de las tasas aplicadas por entidades no bancarias a los consumidores. "Hay fintech o estas financieras que han salido nuevas, que están cobrando hasta el 1.300% de interés anual. Es algo increíble", planteó el ejecutivo.

El dueño de Aceitera General Deheza pidió la intervención oficial para detener esta situación, a la que calificó como inaceptable en comparación con los valores tradicionales. "Eso no hay que permitirlo. Ahí tiene que estar la intervención del Gobierno. El Gobierno está para eso, está para los abusos", sentenció.

Noticias relacionadas

Funcionarios nacionales, porteños y provinciales preparan la visita del Papa.

El Gobierno se reunió con la Iglesia para coordinar la llegada del papa León XIV a la Argentina

Habrá inspecciones extraordinarias para verificar el origen lícito de la mercadería.

El Gobierno porteño busca terminar con "la mafia de los celulares robados"

El juez Alfredo López, tras su destitución. 

Destituyeron al juez federal de Mar del Plata Alfredo López acusado de discriminación

Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz. 

Claudio Vidal destacó la recuperación de un predio productivo y anunció nuevos proyectos

La Mesa Política mantuvo una nueva reunión de trabajo este martes en Casa Rosada. 

El Gobierno volvió a reunir a su mesa política con una agenda enfocada en salarios de fuerzas de seguridad y la reforma del BCRA

La Policía considera que el ataque contra Beller tuvo planificación previa.

Ataque a Nadia Beller: tras el arresto de Fernando Cerimedo se investiga la relación entre ambos

Rating Cero

La China le respondió a Yanina.

La China Suárez le respondió a Yanina Latorre por los rumores sobre Rufina Cabré: la foto que eligió

El baterista murió en su casa en Texas. 

Falleció un legendario baterista y miembro del Salón de la fama del Rock and Roll

Wisin destacó que el crecimiento del género trasciende los escenarios.
play

Wisin creó la Universidad del Perreo para "proteger el legado" del reguetón

Carmen Barbieri y Moria Casán se reconciliaron públicamente tras los Martín Fierro 2026.

Carmen Barbieri habló sobre la serie de Moria Casán, en la que no aparece: "Maravilloso"

Hayden Panettiere murió a los 36 años.

Muerte de Hayden Panettiere: revelan cuál fue el problema de salud que tuvo antes de su muerte

Yamil Garcia y una inesperada noticia.

La noticia del hijo del Turco García y Mariela Prieto que podría provocar su salida de Gran Hermano

últimas noticias

Roberto Urquía, dueño de Aceitera General Deheza.

Uno de los empresarios más poderosos del país advirtió que "los trabajadores no llegan al 15 de cada mes"

Hace 13 minutos
La bandera británica de las Islas Malvinas que desató el escándalo.

Escándalo en Londres: un hincha del Chelsea le mostró a Enzo Fernández la bandera británica de las Islas Malvinas

Hace 38 minutos
La China le respondió a Yanina.

La China Suárez le respondió a Yanina Latorre por los rumores sobre Rufina Cabré: la foto que eligió

Hace 40 minutos
El baterista murió en su casa en Texas. 

Falleció un legendario baterista y miembro del Salón de la fama del Rock and Roll

Hace 40 minutos
Boca avanzó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Cuándo vuelve a jugar Boca tras clasificarse a los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Hace 44 minutos