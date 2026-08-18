18 de agosto de 2026 Inicio
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Nicolás Keenan enfrentó a Países Bajos en el Mundial de Hockey, ante la presencia su novio, el primer ministro neerlandés

Los Leones cayeron 3-1 ante el seleccionado local, en un partido especial para el argentino, que luego protagonizó un emotivo reencuentro con su pareja, primer ministro neerlandés, en Amstelveen.

Por
Rob Jetten

Rob Jetten, primer ministro neerlandés, y Nicolás Keenan, jugador de la selección de hockey de Argentina. 

Los Leones perdieron 3-1 ante Países Bajos por la segunda fecha del Mundial de Hockey 2026, pero Nicolás Keenan tuvo un momento especial después del encuentro, cuando se acercó a la tribuna para saludar a su novio, Rob Jetten, primer ministro neerlandés, que había asistido al partido.

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Jetten aprovechó que la Copa del Mundo se disputa en su país para acompañar al jugador argentino desde las tribunas, tal como había hecho durante el debut frente a Japón. En esa oportunidad, el mandatario sorprendió al presentarse con una camiseta de la Selección argentina, mientras que esta vez eligió los colores neerlandeses.

En la previa del partido, el primer ministro había dejado claro que alentaría a Países Bajos, aunque también reconoció que el vínculo con Keenan hacía particular el enfrentamiento. El jugador argentino tomó la situación con humor y admitió que esperaba recibir igualmente una parte del apoyo de su pareja.

"Sí, bueno, fue políticamente correcto, eso ya lo sabemos. Pero sé que un pedacito de su corazón va a ir por mí también", expresó Keenan con una sonrisa durante una entrevista con ESPN, en referencia a la postura que había adoptado Jetten antes del cruce entre ambas selecciones.

Una vez finalizado el encuentro, ambos volvieron a encontrarse a metros del campo de juego del estadio Wagener, en Amstelveen, donde compartieron un abrazo y un beso, escena que repitió el saludo que habían protagonizado después del debut argentino, aunque esta vez el resultado deportivo favoreció al país del que Jetten es primer ministro.

La relación entre Keenan y Jetten es conocida públicamente desde hace varios años y ambos suelen compartir algunos momentos de su vida. El jugador de Los Leones también acompañó al dirigente durante su carrera política y celebró en 2025 su llegada al cargo de primer ministro de Países Bajos.

"Después de un gran partido, los naranjas ya están clasificados para la próxima ronda. Por su parte, Los Leones todavía tienen por delante un partido emocionante y decisivo este jueves", redactó el funcionario, junto a una foto del momento del encuentro con su novio tras el partido, que publicó en sus historias de Instagram.

La historia de Instagram de Rob Jetten.

La historia de Instagram de Rob Jetten.

Con la victoria, Países Bajos aseguró su clasificación a la próxima instancia del Mundial, mientras que Argentina quedó obligada a ganar en la última fecha para continuar con posibilidades. Keenan tendrá allí un nuevo desafío con Los Leones, mientras Jetten volverá a alentar al seleccionado de su país.

El mensaje de Scaloni para Las Leonas y Los Leones en pleno Mundial de hockey: "Nos van a llevar a los más alto"

Lionel Scaloni les envió un mensaje de apoyo a Los Leones y Las Leonas antes del inicio del Mundial de hockey 2026, que se disputa en Bélgica y Países Bajos. El entrenador de la Selección argentina destacó el compromiso de ambos equipos y les deseó lo mejor durante la competencia.

"Estoy seguro de que van a llevar nuestros colores a los más alto", expresó Scaloni en un video difundido antes del comienzo del certamen. El técnico también incluyó a los cuerpos técnicos en su saludo y cerró con una muestra de respaldo: "Les mando un fuerte abrazo, vamos Argentina".

El mensaje llegó antes de los primeros partidos de los seleccionados argentinos, que tuvieron distintos resultados en sus respectivos debuts. Los Leones vencieron 3-0 a Japón en Amstelveen, mientras que Las Leonas igualaron 1-1 ante Estados Unidos en Wavre, antes de afrontar sus siguientes compromisos.

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