18 de agosto de 2026 Inicio
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"Ningunismo": el 42% de los argentinos no se identifica con ningún partido político, según un estudio de la UBA

El relevamiento "Creencias Sociales 2026" del observatorio Pulsar de la UBA detectó un récord de apatía ciudadana respecto de la política.

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Seis de cada diez ciudadanos muestran poco o nulo interés por la actividad política general.

Seis de cada diez ciudadanos muestran poco o nulo interés por la actividad política general.

Un estudio del observatorio Pulsar de la Universidad de Buenos Aires (UBA) reveló que en la actualidad el 42% de los argentinos no simpatiza ni se identifica con ningún partido político. El relevamiento anual "Creencias Sociales 2026" expuso además que seis de cada diez ciudadanos muestran poco o nulo interés por la actividad política general.

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La cifra del 42% representa un máximo histórico de desapego partidario que consolidó su crecimiento a partir del año 2024. Este universo de ciudadanos no alineados posee un peso equivalente al de los principales agrupamientos políticos del país.

Esta apatía se sintetiza en la popular premisa de "yo el lunes tengo que ir a trabajar igual", una postura pragmática que refleja el desencanto social frente a la dirigencia. No obstante, la investigación precisa que la falta de identidad partidaria no equivale a la ausencia de una posición ideológica.

El "ningunismo" se consolida como un fenómeno transversal en la sociedad argentina

El desinterés político se consolida como una postura que atraviesa edades, géneros y niveles educativos diversos en todo el país. En paralelo, el desinterés alcanza al 63% de los encuestados, una cifra que creció 18 puntos con respecto a 2025 y refleja una clara dificultad ciudadana para encontrar espacios de pertenencia.

Las diferencias ideológicas perdieron peso sobre los vínculos personales y la vida cotidiana de los ciudadanos. Según los datos del informe, el 70% de las personas podría formar pareja con alguien de pensamiento político opuesto, mientras que ocho de cada diez rechazaron juzgar al otro por sus convicciones ideológicas.

Esta tolerancia en el plano interpersonal no se traduce necesariamente en una mayor cohesión social o comunitaria. El estudio advierte que el 71% de la población cree que no se puede confiar en la mayoría de las personas, al tiempo que apenas uno de cada diez argentinos participa activamente en organizaciones políticas, sociales o comunitarias.

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