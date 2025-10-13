El verano porteño se llena de propuestas para disfrutar en familia: parques, reservas, talleres, museos y ferias pensadas para que chicos y grandes jueguen, aprendan y se diviertan al aire libre.

Estas son más de diez opciones para hacer planes con niños en Buenos Aires y jugar en familia.

Salir con chicos puede ser mucho más que ir a una plaza o al cine . En la capital porteña y sus alrededores hay propuestas cada vez más creativas que combinan arte, ciencia, juego libre y tecnología. Estas son más de diez opciones para hacer planes con niños en Buenos Aires y jugar en familia.

Se viene el verano, y con él, la mejor época para disfrutar de actividades al aire libre en Buenos Aires. La ciudad ofrece opciones que combinan juego, naturaleza, arte y aprendizaje, ideales para compartir tiempo de calidad con los más peques mientras se aprovechan los días soleados.

Desde museos interactivos hasta experiencias inmersivas, parques de aventura y librerías especializadas, la ciudad ofrece opciones para todas las edades e intereses.

¿Inflables gigantes, peloteros que parecen flotar en el aire , arte glow en la oscuridad y saltos colgantes? Imaginá Bocha, dentro del Campo de Polo, ofrece más de 20 espacios diseñados por especialistas para que cada niño explore según su edad e intereses. La experiencia incluye un laberinto inmersivo lleno de luces y sonidos que estimula la imaginación y la creatividad.

Edades: 0 a 12 años

Dónde: Av. del Libertador 4096, CABA

Cuándo: sábados, domingos y feriados, 10 a 19

Costo: ingreso al predio gratuito; juegos y pasaporte Imaginario $50.000

Más info: @imaginabocha

2. Museos interactivos para aprender jugando

El Museo de los Niños Abasto y el Museo Participativo de Ciencias Prohibido No Tocar son clásicos imperdibles. Con actividades diseñadas para distintas edades, combinan ciencia, arte y juego libre. Los chicos pueden aprender mientras experimentan, fomentando la curiosidad y la creatividad.

3. Espacios culturales con actividades familiares

Centros como Usina del Arte en La Boca o la Casa Nacional del Bicentenario ofrecen talleres y espectáculos familiares cada fin de semana. Música, circo, teatro y literatura se mezclan en experiencias diseñadas para disfrutar juntos, potenciando el vínculo y la imaginación de los más pequeños.

4. Parques y naturaleza para reconectar

La Reserva Ecológica Costanera Sur y el Ecoparque de Palermo permiten disfrutar del aire libre mientras se aprende sobre flora y fauna local. Caminatas, observación de aves y picnics son solo algunas de las actividades que hacen de estos espacios un plan ideal para familias que buscan contacto con la naturaleza.

5. Experiencias inmersivas y realidad virtual

Además de los clásicos museos y parques, Buenos Aires ofrece experiencias de realidad virtual y juegos inmersivos que sorprenden tanto a chicos como a adultos. Estos espacios combinan tecnología y diversión, convirtiéndose en alternativas ideales para días de lluvia o para quienes buscan planes diferentes y originales.

6. Librerías y talleres de lectura

Lugares como El Ateneo Grand Splendid, Librería Cúspide Kids y Libros del Pasaje organizan cuentacuentos, talleres de lectura y actividades de escritura creativa. Son espacios perfectos para que los niños descubran el placer de los libros y la narrativa, fomentando la imaginación y el aprendizaje desde temprana edad.

7. Patios gastronómicos y ferias con espacio kids friendly

El Patio de los Lecheros y el Mercado de los Carruajes combinan buena comida con zonas de juegos seguras. Además, las ferias al aire libre suelen incluir shows, música y actividades para toda la familia, convirtiéndose en una opción divertida y accesible para pasar el día.

8. Jokcs Adventures

Ahora en La Caballería, además de pasar un día de campo con actividades a caballo, shows y menú libre, podés disfrutar de un nuevo parque aéreo con puentes colgantes, tirolesas y palestra. Para chicos y chicas desde los 6 años. En Carlos Keen. @jocksadventure.

9. TIVOLI PARK

Es ideal para pasar un día lleno de actividades o vivir la experiencia completa sumando una noche de campamento en familia. Hay palestra, puentes aéreos, circuitos de juego, parque inflable y actividades recreativas todo el día con profes y animadores. En Brandsen. @tivolipark.

10. Abrazandocuentos

Versión con sinónimos y redacción alternativa: No es únicamente una librería, sino un espacio donde la lectura se combina con música, juego y diversión, a través de talleres y eventos dirigidos a niños, familias y profesionales de la crianza. Además, cuentan con su propia editorial y distribuidora, lo que permite acceder a libros de editoriales internacionales que no se encuentran en otros lugares.

Ubicación: Av. Córdoba 5967, CABA

Horario: lunes a viernes de 10 a 19, sábados de 10 a 18

Más información: @abrazandocuentos

11. Letras y Corcheas

Con un aire a librería francesa, su vidriera exhibe libros y objetos para niños, enmarcados por maderas azules que rinden homenaje a la famosa librería Flute de Pain de París. En el subsuelo, cuentan con un salón para talleres y actividades infantiles, experiencias musicales y charlas para adultos. Su selección incluye libros de música y títulos cuidadosamente curados de Irlanda, España, Holanda y Francia, además de un espacio con productos de decoración para habitaciones infantiles. ¡Imperdible!

Ubicación: 3 de Febrero 990, Belgrano

Horario: lunes a sábado, de 10 a 19

Más información: @letrasycorcheas