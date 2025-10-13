13 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Estas son más de diez opciones para hacer planes con niños en Buenos Aires y jugar en familia

El verano porteño se llena de propuestas para disfrutar en familia: parques, reservas, talleres, museos y ferias pensadas para que chicos y grandes jueguen, aprendan y se diviertan al aire libre.

Por
Estas son más de diez opciones para hacer planes con niños en Buenos Aires y jugar en familia.

Estas son más de diez opciones para hacer planes con niños en Buenos Aires y jugar en familia.

Salir con chicos puede ser mucho más que ir a una plaza o al cine. En la capital porteña y sus alrededores hay propuestas cada vez más creativas que combinan arte, ciencia, juego libre y tecnología. Estas son más de diez opciones para hacer planes con niños en Buenos Aires y jugar en familia.

Este encantador pueblo, situado a 90 kilómetros de Florianópolis, destaca por su belleza natural intacta y sus playas de ensueño, que lo posicionan como un lugar ideal para quienes desean unas vacaciones memorables.  
Te puede interesar:

Esta playa de Brasil está a solo 90 kilómetros de Florianópolis y es un paraíso en el verano

Se viene el verano, y con él, la mejor época para disfrutar de actividades al aire libre en Buenos Aires. La ciudad ofrece opciones que combinan juego, naturaleza, arte y aprendizaje, ideales para compartir tiempo de calidad con los más peques mientras se aprovechan los días soleados.

Desde museos interactivos hasta experiencias inmersivas, parques de aventura y librerías especializadas, la ciudad ofrece opciones para todas las edades e intereses.

Cómo son los planes ideales para hacer con niños en Buenos Aires

Patio de los lecheros

1. Imaginá Bocha: un parque de diversiones único

¿Inflables gigantes, peloteros que parecen flotar en el aire, arte glow en la oscuridad y saltos colgantes? Imaginá Bocha, dentro del Campo de Polo, ofrece más de 20 espacios diseñados por especialistas para que cada niño explore según su edad e intereses. La experiencia incluye un laberinto inmersivo lleno de luces y sonidos que estimula la imaginación y la creatividad.

Edades: 0 a 12 años

Dónde: Av. del Libertador 4096, CABA

Cuándo: sábados, domingos y feriados, 10 a 19

Costo: ingreso al predio gratuito; juegos y pasaporte Imaginario $50.000

Más info: @imaginabocha

2. Museos interactivos para aprender jugando

El Museo de los Niños Abasto y el Museo Participativo de Ciencias Prohibido No Tocar son clásicos imperdibles. Con actividades diseñadas para distintas edades, combinan ciencia, arte y juego libre. Los chicos pueden aprender mientras experimentan, fomentando la curiosidad y la creatividad.

3. Espacios culturales con actividades familiares

Centros como Usina del Arte en La Boca o la Casa Nacional del Bicentenario ofrecen talleres y espectáculos familiares cada fin de semana. Música, circo, teatro y literatura se mezclan en experiencias diseñadas para disfrutar juntos, potenciando el vínculo y la imaginación de los más pequeños.

4. Parques y naturaleza para reconectar

La Reserva Ecológica Costanera Sur y el Ecoparque de Palermo permiten disfrutar del aire libre mientras se aprende sobre flora y fauna local. Caminatas, observación de aves y picnics son solo algunas de las actividades que hacen de estos espacios un plan ideal para familias que buscan contacto con la naturaleza.

5. Experiencias inmersivas y realidad virtual

Además de los clásicos museos y parques, Buenos Aires ofrece experiencias de realidad virtual y juegos inmersivos que sorprenden tanto a chicos como a adultos. Estos espacios combinan tecnología y diversión, convirtiéndose en alternativas ideales para días de lluvia o para quienes buscan planes diferentes y originales.

6. Librerías y talleres de lectura

Lugares como El Ateneo Grand Splendid, Librería Cúspide Kids y Libros del Pasaje organizan cuentacuentos, talleres de lectura y actividades de escritura creativa. Son espacios perfectos para que los niños descubran el placer de los libros y la narrativa, fomentando la imaginación y el aprendizaje desde temprana edad.

7. Patios gastronómicos y ferias con espacio kids friendly

El Patio de los Lecheros y el Mercado de los Carruajes combinan buena comida con zonas de juegos seguras. Además, las ferias al aire libre suelen incluir shows, música y actividades para toda la familia, convirtiéndose en una opción divertida y accesible para pasar el día.

8. Jokcs Adventures

Ahora en La Caballería, además de pasar un día de campo con actividades a caballo, shows y menú libre, podés disfrutar de un nuevo parque aéreo con puentes colgantes, tirolesas y palestra. Para chicos y chicas desde los 6 años. En Carlos Keen. @jocksadventure.

9. TIVOLI PARK

Es ideal para pasar un día lleno de actividades o vivir la experiencia completa sumando una noche de campamento en familia. Hay palestra, puentes aéreos, circuitos de juego, parque inflable y actividades recreativas todo el día con profes y animadores. En Brandsen. @tivolipark.

10. Abrazandocuentos

Versión con sinónimos y redacción alternativa: No es únicamente una librería, sino un espacio donde la lectura se combina con música, juego y diversión, a través de talleres y eventos dirigidos a niños, familias y profesionales de la crianza. Además, cuentan con su propia editorial y distribuidora, lo que permite acceder a libros de editoriales internacionales que no se encuentran en otros lugares.

Ubicación: Av. Córdoba 5967, CABA

Horario: lunes a viernes de 10 a 19, sábados de 10 a 18

Más información: @abrazandocuentos

11. Letras y Corcheas

  • Versión con sinónimos y redacción alternativa:

Con un aire a librería francesa, su vidriera exhibe libros y objetos para niños, enmarcados por maderas azules que rinden homenaje a la famosa librería Flute de Pain de París. En el subsuelo, cuentan con un salón para talleres y actividades infantiles, experiencias musicales y charlas para adultos. Su selección incluye libros de música y títulos cuidadosamente curados de Irlanda, España, Holanda y Francia, además de un espacio con productos de decoración para habitaciones infantiles. ¡Imperdible!

Ubicación: 3 de Febrero 990, Belgrano

Horario: lunes a sábado, de 10 a 19

Más información: @letrasycorcheas

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El pueblo celebrará la primera edición de la Fiesta del Asado Campero el 19 de octubre.

Está cerca de Buenos Aires y es un destino perfecto para disfrutar de un gran asado en los días primaverales

viajar a cordoba: el pueblo que tiene los mejores sandwiches

Viajar a Córdoba: el pueblo que tiene los mejores sándwiches

Entre sus principales atractivos se destacan paseos en lancha por los arroyos cercanos, salidas de pesca recreativa, observación de aves y caminatas por la costanera.

Turismo en Argentina: el lugar poco explorado que tiene raíces europeas

Los fines de semana largo de lo que va del año representaron un movimiento económico estimado de $2.366.419 millones, lo que equivale a u$s1.670 millones.

Fin de semana largo: viajaron más turistas que en 2024, pero gastaron menos

Dónde queda este destino, ideal para los amantes de la pesca.

Turismo en Argentina: el pueblo desconocido que tiene la Fiesta Nacional de la Corvina de río

Dónde queda este hermoso rincón de nuestra provincia.

El destino perfecto para escapar de Buenos Aires y sumergirse en su calma, arquitectura y cultura

Rating Cero

Martín Demichelis llegó a Instagram tras su separación de Evangelina Anderson.

Martín Demichelis se creó una cuenta de Instagram: "Evangelina Anderson no lo dejaba..."

De qué se trata esta flamante comedia de Netflix.
play

Tiene 9 capítulos, está en Netflix y es una comedia imperdible

Sus palabras generaron un fuerte impacto en Hollywood.

20 años después, Jennifer Aniston reveló detalles que no se sabían sobre el divorcio con Brad Pitt: qué dijo

La Voz Argentina llegará a su fin este lunes 13 de octubre.

Telefe confirmó la peor noticia sobre La Voz Argentina y desató la furia de los fans

La nueva película de Colin Farrell en Netflix está basada en la novela de Lawrence Osborne.
play

Está en Netflix y es una locura de película: solo dura 100 minutos

Las Películas que llegaron a Netflix y son furor entre los usuarios
play

Se parece a un crimen real que no se resolvió, tiene mucho misterio y es furor en Netflix: cuál es la película del momento

últimas noticias

play

Revelan el último mensaje de Luna Giardina previo al femicidio: "Estaba organizando el cumpleaños de Pedro"

Hace 12 minutos
Luis Caputo fue citado al Congreso a dar explicaciones sobre el acuerdo con Estados Unidos

Luis Caputo fue citado al Congreso para dar explicaciones sobre el acuerdo con EEUU

Hace 15 minutos

La pick up RAM Dakota ya tiene sello argentino: Stellantis inició su producción

Hace 32 minutos
Martín Demichelis llegó a Instagram tras su separación de Evangelina Anderson.

Martín Demichelis se creó una cuenta de Instagram: "Evangelina Anderson no lo dejaba..."

Hace 38 minutos
Cuál es el error común que todos cometemos con el lavarropas.

El error común que todos cometen con el lavarropas que puede poner en riesgo tu salud

Hace 54 minutos