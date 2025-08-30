Estas son las mejores ideas para reciclar elementos perdidos de tu casa y generar juguetes para los niños

Títeres con calcetines: botones para los ojos, retazos de tela para el pelo y la boca… y el resto lo hace la imaginación.

Cienpiés con cartón de huevos: recorta, pinta y pega los compartimentos para transformarlos en una colorida oruga.

Lapicero con latas: una lata limpia y sin bordes afilados se convierte en el contenedor perfecto para lápices y marcadores.

Bolso con un pantalón viejo: un proyecto para aprender a coser y dar nueva vida a un vaquero o chándal.

Maceta con botas de lluvia: esas botas que ya no se usan pueden transformarse en un macetero original.

Mini invernaderos con botellas plásticas: cortando la base y quitando la tapa, cada brote tendrá su cubierta protectora.

Marco de fotos con revistas: enrolla hojas viejas y pégalas alrededor de una foto para crear un marco artesanal.

Floreros con frascos: botes de vidrio decorados con pintura para embellecer la casa o regalar.

Bolsa de compras con un botellón: resistente, original y personalizable con pinturas o pegatinas.

Flores con tapones: ideal para hacer collages coloridos con tapitas de plástico.

Hucha cerdito: una botella con ranura y tapas como patas se convierte en alcancía divertida.

Ceras nuevas con restos: fundiendo trozos en moldes de silicona, vuelven a la vida en forma de lápices de colores.

Garaje para autos con tubos de cartón: apilando y pegando rollos de papel, los cochecitos tendrán su propio estacionamiento.