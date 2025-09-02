Las mejores 3 aplicaciones gratuitas para que niños arranquen yoga: los beneficios

Las actividades físicas constituye una parte fundamental de la rutina de las personas. Sin embargo, estas prácticas no son solo para adultos, sino que también pueden formar parte de la vida de los niños. En ese sentido, el yoga es una actividad cada vez más recomendada por pediatras para los más chicos y hay aplicaciones gratuitas para que ellos puedan aprovechar todos sus beneficios.

Esto se debe principalmente a que es una actividad segura, divertida y con múltiples beneficios para el desarrollo integral de los niños. La clave está en que las clases infantiles suelen ser lúdicas, con juegos y cuentos, lo que las hace más atractivas y aseguran un impacto positivo en distintas edades.

Según los especialistas, el yoga ayuda a mejorar la postura, la concentración y la gestión de las emociones. También favorece el descanso, disminuye la ansiedad y potencia la confianza en uno mismo. En esta línea, muchos de los beneficios generales de esta actividad también aplican para los chicos.

Beneficios del yoga en niños Los especialistas informaron que existen múltiples beneficios físicos y emocionales en los niños. Entre los principales que destacan los pediatras se encuentran:

Fortalecimiento muscular y mayor flexibilidad.

Mejor calidad del sueño y reducción del estrés.

Desarrollo de la coordinación y el equilibrio.

Mayor capacidad de atención y autocontrol emocional.

Tres aplicaciones para que niños hagan yoga Para quienes quieran comenzar en casa, existen aplicaciones gratuitas en la Play Store que ofrecen rutinas guiadas y adaptadas para chicos. Algunas de las más recomendadas son: Yoga para niños y fitness : propone posturas simples con animaciones coloridas.

: propone posturas simples con animaciones coloridas. Cosmic Kids Yoga para niños : incluye rutinas cortas y divertidas para distintas edades.

: incluye rutinas cortas y divertidas para distintas edades. Diario Yoga Para Niños: combina ejercicios de respiración con movimientos suaves.