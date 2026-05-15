15 de mayo de 2026 Inicio
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Salió el nuevo álbum de tapa dura del Mundial 2026: cuánto sale y dónde conseguirlo

Los coleccionistas ya tienen la oportunidad de conseguir la edición especial para pegar las figuritas. Además, se espera el lanzamiento de la "edición dorada" el miércoles 20.

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El álbum tapa dura del Mundial 2026 tiene un valor de $25 mil. 

El álbum tapa dura del Mundial 2026 tiene un valor de $25 mil. 

A menos de un mes del comienzo de la Copa del Mundo, salió a la venta el nuevo álbum tapa dura del Mundial 2026. A partir de este viernes, los coleccionistas tienen la oportunidad de conseguir la edición especial lanzada por Panini para pegar las figuritas. Además, se espera el lanzamiento de una "edición dorada" para el miércoles 20.

El video oficial todavia no fue dado a conocer. 
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El nuevo álbum puede conseguirse por los canales oficiales de la empresa y en su tienda de ecommerce con un valor de $25 mil pesos. La edición tapa dura se destaca por tener una cubierta mucho más resistente y materiales de mejor calidad, pensados especialmente para conservar el álbum en buen estado a lo largo de los años.

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Así es el álbum tapa dura del Mundial 2026.

En este marco, explotó el furor en los comercios por la compra de figuritas y las concentraciones de gente en plazas públicas para intercambiar y así poder completar el álbum más esperado por los fanáticos.

Cuánto salen los sobres del álbum de figuritas del Mundial 2026

En cuanto a los costos, el precio de los sobres es uno de los temas más consultados. Actualmente, cada sobre de figuritas tiene un valor oficial de $2.000. Sin embargo, dependiendo del comercio, el precio puede llegar hasta los $2.500. Cada paquete contiene 7 figuritas, manteniendo la ilusión de encontrar ese cromo difícil que falta en la colección.

Una de las novedades de esta edición es la inclusión de las denominadas "figuritas extra" o especiales, que pueden aparecer de forma aleatoria en los sobres y suelen tener un diseño diferenciado. En cuanto al álbum, su versión tradicional de tapa blanda tiene un costo de venta al público de $15.000.

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