18 de mayo de 2026 Inicio
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La Justicia autorizó a Chiqui Tapia a viajar al Mundial 2026 y a la final de la Champions League

El juez Diego Amarante permitió que el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino salga del país, aunque deberá pagar una caución de $30 millones. El certamen mundialista se jugará en Estados Unidos, México y Canadá y comenzará el 11 de junio.

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Chiqui Tapia podrá viajar al Mundial 2026.

Chiqui Tapia podrá viajar al Mundial 2026.

X (@tapiachiqui)

El juez en lo penal económico Diego Amarante autorizó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, a viajar a Bulgaria por la final de la Champions League entre Paris Saint Germain (PSG) y Arsenal, que se jugará el 30 de mayo, y a Estados Unidos, México y Canadá debido al Mundial 2026, que comenzará el 11 de junio.

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En una resolución, Amarante habilitó que Tapia permanezca en el exterior entre el 27 de mayo y el 21 de julio, ya que se trasladará a Bulgaria para asistir al partido entre PSG y Arsenal, que se llevará a cabo en el estadio Puskás Arena de Budapest, mientras que luego presenciará los partidos amistosos contra Honduras e Islandia el 6 y 9 de junio respectivamente en Estados Unidos. Después, concurrirá a la Copa del Mundo.

Tapia
Chiqui Tapia podr&aacute; viajar al Mundial 2026.

Chiqui Tapia podrá viajar al Mundial 2026.

En tal sentido, el magistrado expuso que el presidente de la AFA tendrá que pagar una caución de $30 millones y advirtió que cualquier desvío sobre las condiciones impuestas cancelará el beneficio y deberá retornar al país. Además, al regresar deberá notificar formalmente su retorno a las autoridades judiciales dentro de las 48 horas posteriores a su arribo.

Tapia se encuentra procesado en el marco de una investigación judicial vinculada a presuntas irregularidades en la retención de impuestos y aportes previsionales por más de $19.300 millones. La investigación se originó tras una denuncia presentada en diciembre de 2025 por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detectó que la AFA no abonó el Impuesto a las Ganancias, el IVA ni los aportes de seguridad social correspondientes al periodo entre marzo y septiembre de 2024.

La noticia más esperada por los hinchas: el histórico canal que transmitirá el Mundial 2026

A menos de un mes del arranque de Mundial 2026 se confirmó que un histórico canal finalmente transmitirá los partidos de la Selección argentina, entre otros encuentros mundialistas. Se trata de TyC Sports, quien realizó el esperado anuncio en sus redes oficiales y sorprendió a propios y fanáticos.

"Quedate otra vez. El Mundial 2026 lo vas a vivir, como siempre, en TyC Sports", así realizó el anuncio la señal deportiva de cable en sus redes sociales junto a un video musicalizado por la versión de La T y La M del tema No se Va.

Según informaron "la cobertura incluirá una programación íntegramente dedicada a la Copa del Mundo con diferentes segmentos de información, debate y análisis junto al plantel periodístico que mejor explica lo que sucede dentro y fuera de la cancha".

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