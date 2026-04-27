27 de abril de 2026 Inicio
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El servicio de trenes en el AMBA podría reducirse a una formación por hora, advirtió La Fraternidad

El sindicato de maquinistas denunció la falta de inversión y el mal estado de la infraestructura ferroviaria pese a la vigencia de la ley de emergencia. El gremio alertó sobre la posible parálisis del sistema y cuestionó el destino de los fondos públicos.

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Se agrava la crisis en el transporte.

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El sindicato La Fraternidad advirtió este lunes que, de mantenerse el actual rumbo económico y operativo de los ferrocarriles, la frecuencia de los trenes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sufrirá una reducción crítica. El gremio denunció que el servicio pasará a circular con apenas "una formación por hora".

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La organización atribuyó esta posible parálisis a la falta de material rodante y al "mal estado de vías y señales". Según el comunicado, esta situación pone en riesgo la conectividad diaria de miles de trabajadores que utilizan el transporte público.

El gremio recordó la vigencia del Decreto 525/2024 de Emergencia Ferroviaria, el cual asignó u$s1.400 millones para mejorar la seguridad operacional. Sin embargo, los conductores señalaron que el resultado actual es una "disminución del 30 % promedio de los servicios de pasajeros ofrecidos a la comunidad".

Ante la falta de mejoras visibles en la infraestructura y el equipamiento, el sindicato planteó un interrogante sobre el manejo de los recursos estatales. "¿A dónde fueron los fondos asignados por el decreto?", cuestionó el documento oficial emitido por la entidad gremial.

La conducción sindical denuncia la destrucción sistemática del sistema ferroviario

La Fraternidad calificó el presente del sector como un proceso de desinversión deliberado que afecta tanto al transporte de personas como al de cargas. El sindicato utilizó un término de alto impacto para describir la situación y definió como un "ferrocidio" a la destrucción sistemática de la industria.

El informe gremial alertó sobre la precariedad de los trenes de mercaderías, los cuales registran "un promedio de 3 descarrilamientos diarios". Esta cifra refleja, para los trabajadores del sector, el agotamiento de la red logística nacional por falta de mantenimiento básico.

El comunicado concluyó con un sombrío pronóstico sobre la continuidad de este medio de transporte en el país. El sindicato sostuvo de forma tajante que, bajo estas condiciones de abandono estatal, "el futuro del irremplazable ferrocarril es su desaparición".

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