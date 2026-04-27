El servicio de trenes en el AMBA podría reducirse a una formación por hora, advirtió La Fraternidad El sindicato de maquinistas denunció la falta de inversión y el mal estado de la infraestructura ferroviaria pese a la vigencia de la ley de emergencia. El gremio alertó sobre la posible parálisis del sistema y cuestionó el destino de los fondos públicos. Por + Seguir en







Se agrava la crisis en el transporte.

El sindicato La Fraternidad advirtió este lunes que, de mantenerse el actual rumbo económico y operativo de los ferrocarriles, la frecuencia de los trenes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sufrirá una reducción crítica. El gremio denunció que el servicio pasará a circular con apenas "una formación por hora".

La organización atribuyó esta posible parálisis a la falta de material rodante y al "mal estado de vías y señales". Según el comunicado, esta situación pone en riesgo la conectividad diaria de miles de trabajadores que utilizan el transporte público.

El gremio recordó la vigencia del Decreto 525/2024 de Emergencia Ferroviaria, el cual asignó u$s1.400 millones para mejorar la seguridad operacional. Sin embargo, los conductores señalaron que el resultado actual es una "disminución del 30 % promedio de los servicios de pasajeros ofrecidos a la comunidad".

Ante la falta de mejoras visibles en la infraestructura y el equipamiento, el sindicato planteó un interrogante sobre el manejo de los recursos estatales. "¿A dónde fueron los fondos asignados por el decreto?", cuestionó el documento oficial emitido por la entidad gremial.

La conducción sindical denuncia la destrucción sistemática del sistema ferroviario La Fraternidad calificó el presente del sector como un proceso de desinversión deliberado que afecta tanto al transporte de personas como al de cargas. El sindicato utilizó un término de alto impacto para describir la situación y definió como un "ferrocidio" a la destrucción sistemática de la industria.