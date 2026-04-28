28 de abril de 2026 Inicio
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Choque de trenes y tragedia en Indionesia: al menos 15 muertos y más de 80 heridos

Según los primeros informes, una de las formaciones impactó sobre otra que circulaba por la misma vía, cerca de Yakarta, la capital del país. En redes sociales se compartieron varios videos donde se veía a varios pasajeros atrapados entre los hierros y escombros.

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Al menos 15 pasajeros murieron y más de 80 resultaron heridas. 

Al menos 15 pasajeros murieron y más de 80 resultaron heridas. 

EFE
Choque de trenes y tragedia en Indionesia: al menos 15 muertos y más de 80 heridos
Reuters.

Las autoridades de Indonesia confirmaron que al menos 15 pasajeros murieron y más de 80 resultaron heridos tras el choque de dos trenes en la ciudad de Bekasi, a unos 20 kilómetros de Yakarta, la capital del país.

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En redes sociales se compartieron las duras imágenes del rescate de los sobrevivientes, atrapados entre los hierros retorcidos, el siniestro ocurrió durante la noche del lunes, y el vagón reservado para mujeres fue el que resultó más dañado.

Agus Harimurti Yudhoyono, el ministro de Infraestructura de Indonesia, confirmó que la cantidad de muertos ascendió a 15 durante las primeras horas del martes, además confirmaron que la mayoría de víctimas fatales eran mujeres.

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"Necesitábamos contar con personal con ciertas habilidades para llevar a cabo una extracción controlada", aseguraron las autoridades, durante el proceso de evacuación y rescate que se extendió por varias horas en la estación de Bekasi Timur.

Además, el ministro de Transporte de Indonesia, Dudy Purwagandhi, brindó detalles sobre el origen del accidente, una de las formaciones se detuvo en un cruce de la estación de Bekasi Timur, al ver a un taxi en el cruce. Por lo que el tren, detenido en el andén, fue embestido por detrás por la otra unidad de larga distancia.

El operativo que se desplegó cerca de la estación trabajó contrarreloj para poder rescatar a las mujeres que quedaron atrapadas entre los escombros.

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