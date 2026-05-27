27 de mayo de 2026 Inicio
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Este pasacalle apareció en Lavallol y se volvió viral: cuáles son los rumores que lo rodean

Un vecino colocó el tradicional cartel con intención en el barrio de su vínculo de pareja y despertó reflexiones e hipótesis entre los usuarios.

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Este pasacalle se hizo viral: qué dijeron los usuarios. 

Este pasacalle se hizo viral: qué dijeron los usuarios. 

Captura redes sociales.
  • Un pasacalle romántico apareció en una calle de Llavallol y rápidamente se volvió viral en redes sociales.
  • El mensaje estaba firmado por “Tomy” y despertó todo tipo de teorías entre vecinos y usuarios de Facebook.
  • Algunos creen que se trató de una declaración de amor, mientras que otros sospechan que fue un pedido de perdón.

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  • La publicación original acumuló cientos de comentarios y convirtió la historia en tema de conversación en la zona.

Una declaración de amor colgada en el cielo de Llavallol terminó convirtiéndose en uno de los temas virales de las últimas horas. El pasacalle, firmado por un misterioso “Tomy”, apareció sobre una calle de la localidad bonaerense y generó una catarata de comentarios, hipótesis y debates en redes sociales.

Llavallol

El mensaje decía: “Te amo con todo mi corazón, sos lo más hermoso que me pasó en la vida, te voy a amar toda la vida”. La imagen fue compartida por la usuaria Noelia Lungaretto, quien acompañó la publicación con una frase que disparó todavía más teorías: “Todas queremos saber qué te hizo Tomy, estamos con vos”.

A partir de ese momento, vecinos y usuarios comenzaron a especular sobre la historia detrás de la bandera romántica. Mientras algunos interpretaron que se trataba simplemente de una demostración de amor, otros sospecharon que el joven intentaba recuperar a su pareja después de algún conflicto.

Cómo fue el pasacalle que se volvió viral y disparó un sinfín de teorías

Las redes sociales se llenaron rápidamente de comentarios sobre el misterioso mensaje. Muchos usuarios apuntaron a la teoría de un pedido de disculpas encubierto. “Tomy se mandó flor de macana, ni con el pasacalle lo arregla”, escribió una vecina llamada Sil Amei. En la misma línea, otra usuaria comentó: “Tomy, ¿te perdonó el amor de tu vida?”, alimentando todavía más las sospechas sobre una posible reconciliación.

ruptura amorosa

También aparecieron lecturas más optimistas. Algunos destacaron que todavía existen gestos románticos de este tipo y celebraron la iniciativa. “Qué lindo, siempre quise un pasacalle”, escribió una usuaria, mientras que otros aseguraron que el cartel les devolvió la fe en las demostraciones públicas de amor.

Más allá de las distintas interpretaciones, lo cierto es que el pasacalle logró instalarse como conversación obligada entre vecinos de Llavallol y usuarios de Facebook, que todavía esperan conocer si Tomy estaba festejando una historia de amor o intentando salvarla.

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