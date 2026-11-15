15 de noviembre de 2026 Inicio
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Es panchero en Temperley y se volvió viral por el desafío que le propone a sus clientes: cuáles son

Un emprendimiento gastronómico llamó la atención en redes sociales con una propuesta diferente para sus clientela, que combina comida, juegos y una particular dinámica de participación.

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El emprendimiento de Temperley se volvió viral por los desafíos que propone a sus clientes a cambio de un pancho gratis.

El emprendimiento de Temperley se volvió viral por los desafíos que propone a sus clientes a cambio de un pancho gratis.

  • El negocio nació como un proyecto personal y fue ganando popularidad entre los vecinos.
  • La propuesta busca generar una experiencia diferente para quienes se acercan al local.
  • Los videos comenzaron a multiplicar el alcance del emprendimiento en las plataformas digitales.
  • La iniciativa también permitió crear un vínculo más cercano con quienes visitan el lugar.

Es panchero en Temperley y se volvió viral por los desafíos que propone a sus clientes: un joven de 23 años convirtió su panchería en un fenómeno de redes sociales con juegos y retos que propone a quienes se acercan al local a cambio de un pancho gratis, ¿cuáles son?.

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Un local de panchos se convirtió en un inesperado fenómeno viral gracias a una estrategia que combina comida, humor y redes sociales. Su dueño, Eduardo Junior D’Alesio, comenzó hace cuatro meses con el emprendimiento y encontró una manera particular de atraer clientes: proponerles desafíos a cambio de un pancho gratis.

El puesto se llama “Lo de JR” y está ubicado en la esquina de Cangallo y Santa María de Oro, en la localidad bonaerense. Lo que comenzó como una forma de conseguir nuevos clientes terminó convirtiéndose en un contenido que acumula miles de reproducciones en internet.

Así fue el momento viral de la panchería de Temperley

La dinámica es sencilla: quienes aceptan participar deben cumplir un desafío y, si lo logran, reciben un pancho gratis. Las propuestas cambian constantemente y muchas surgen en el momento, según la creatividad del propio Junior o las ideas de los clientes. Entre los desafíos que ya se hicieron están reír durante 30 o 40 segundos, sonreír, gritar, hacer flexiones e incluso resolver cálculos matemáticos.

La idea no es solamente entregar el premio: cada prueba queda registrada y posteriormente se publica en las la cuenta de Instagram de la panchería, donde los clientes también se convierten en protagonistas del contenido. “Los desafíos y los videos surgieron con el propósito de atraer más clientes a la panchería y darme a conocer”, explicó Junior.

La estrategia tuvo resultados rápidos. La cuenta de Instagram @lodejunior.ok ya superó los 35 mil seguidores y varios de sus posteos alcanzaron cifras importantes de reproducciones. Cuatro publicaciones llegaron al millón de visualizaciones, mientras que otras acumularon entre 50 mil y 300 mil views.

El impacto también se trasladó al negocio- según contó el creativo joven, muchas personas llegan al puesto después de haberlo visto en las redes sociales y algunas incluso se acercan para conocerlo, sacarse fotos o pedirle que grabe saludos de cumpleaños.“Trato que llegue un cliente y se vaya un amigo”, explicó sobre la relación que busca construir con quienes visitan el lugar.

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