Perdió las piernas en la guerra pero se hizo viral tras llegar a la cima del Everest: quién es El exsoldado nepalí Hari sufrió la amputación durante una misión militar en Afganistán. Años después, diseñó sus propias prótesis y protagonizó una hazaña que recorrió el mundo al alcanzar la cima de la montaña más alta del planeta. Por Agregar C5N en









Hari Budha Magar perdió las piernas en la guerra pero se hizo viral tras llegar a la cima del Everest.

Una lesión en combate cambió por completo el rumbo de su vida.

Debió crear un equipamiento adaptado para afrontar el desafío.

Antes del ascenso enfrentó obstáculos físicos, económicos y legales.

Su objetivo fue visibilizar la discapacidad y promover la inclusión.

Su historia se convirtió en un símbolo de perseverancia y superación personal. Perdió las piernas en la guerra pero se hizo viral tras llegar a la cima del Everest: fue sometido a una compleja intervención quirúrgica tras resultar herido durante un operativo militar en Afganistán, diseñó sus propias prótesis y logró convertirse en la primera persona con doble amputación por encima de las rodillas en alcanzar la montaña más alta del planeta. Su historia dio la vuelta al mundo y busca cambiar la forma en que se percibe la discapacidad, ¿quién es?

Su relato es un ejemplo de resiliencia, perseverancia y superación. El exsoldado nepalí captó la atención de millones de personas tras alcanzar la cima del monte Everest el 19 de mayo de 2023, un logro que le permitió ingresar al Guinness World Records como la primera persona con doble amputación por encima de las rodillas en completar esta desafiante expedición.

Más allá del récord, el deportista aseguró en distintas oportunidades que su objetivo nunca fue romper una marca, sino demostrar que la discapacidad no define los límites de una persona y generar conciencia sobre las barreras que aún enfrentan millones de personas en todo el mundo. Actualmente brinda conferencias, participa en campañas de concientización y promueve un mensaje centrado en la igualdad de oportunidades. Para él, la verdadera conquista no fue únicamente llegar a la cima del Everest, sino demostrar que las limitaciones físicas no impiden perseguir grandes sueños cuando existen determinación, adaptación y apoyo.

Instagram @hari_budha_magar Quién es el veterano de guerra que se hizo viral luego de escalar el Everest Hari Budha Magar nació en Nepal y formó parte del primer batallón de los Royal Gurkha Rifles, una unidad del Ejército británico integrada por soldados nepalíes reconocidos por su preparación y experiencia en combate. Su vida cambió por completo el 17 de abril de 2010, cuando resultó gravemente herido durante una misión en Afganistán. La explosión de un artefacto le provocó la amputación de ambas piernas por encima de las rodillas.

Tras el accidente atravesó un período de profunda incertidumbre. En entrevistas con Guinness World Records contó que durante casi dos años sintió que había perdido el rumbo y llegó a creer que su vida había terminado. Sin embargo, con el paso del tiempo decidió transformar esa experiencia en un motor para inspirar a otras personas y cuestionar los prejuicios vinculados con la discapacidad. Antes de intentar conquistar la montaña más alta del planeta, Magar inició una preparación física y técnica que se extendió durante varios años.

Como parte del entrenamiento escaló montañas de creciente dificultad, entre ellas el Mont Blanc, el Kilimanjaro, el Chulu Far East y el Himlung Himal. Gracias a esas expediciones también se convirtió en la primera persona con doble amputación por encima de la rodilla en superar los 6.000 metros de altura. El ascenso al Everest representó un desafío adicional porque no existían prótesis diseñadas específicamente para soportar las exigentes condiciones de nieve, hielo y bajas temperaturas de la montaña. Ante esa situación, participó en el diseño y desarrollo de sus propias prótesis, adaptándolas para ofrecer mayor estabilidad durante la expedición. El desafío no solo fue físico pues también debió enfrentar un obstáculo legal. En ese momento, Nepal mantenía una normativa que impedía a las personas con doble amputación y a quienes tenían discapacidad visual escalar montañas de más de 6.500 metros. Tras una campaña internacional, el montañista llevó el caso ante la Corte Suprema de Nepal, que finalmente falló a su favor y permitió que pudiera intentar el ascenso. Hari Budha Magar sostiene que la conquista del Everest representa mucho más que una hazaña deportiva. Según explicó, buscó demostrar que las personas con movilidad reducida pueden alcanzar objetivos extraordinarios cuando cuentan con oportunidades, apoyo y herramientas adecuadas. Tras llegar a la cumbre, recordó que durante años escuchó frases como "es imposible" o "no vas a poder". Sin embargo, aseguró que esas negativas reforzaron su determinación para seguir adelante. Su historia se convirtió en un símbolo de inclusión y motivación para personas de todo el mundo.