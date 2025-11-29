Escenas de horror en Mar del Plata: robaron un auto, intentaron huir y atropellaron a dos hombres En su desesperación por escapar de la policía, tres delincuentes embistieron a dos hombres que realizaban tareas de carga en la vereda. El hecho quedó filmado y las víctimas se encuentran fuera de peligro. Por + Seguir en







Delincuentes huían de la policía y atropellaron a dos hombres.

Una espectacular y violenta secuencia puso en alerta a la ciudad de Mar del Plata en las últimas horas. Todo comenzó con el robo de un vehículo y culminó con una persecución policial a los tiros que dejó dos personas atropelladas.

La acción se inició cuando tres asaltantes, que actuaron a mano armada, interceptaron a un hombre de 42 años para sustraerle su Fiat Cronos blanco. Tras la denuncia, el Comando de Patrullas activó un operativo que logró detectar el rodado en circulación y desató la fuga de los delincuentes.

Los malhechores improvisaron una peligrosa maniobra para evadir a la policía y realizaron un movimiento temerario con el vehículo, mientras los agentes buscaban interceptarlos. En un intento de escape marcha atrás del conductor del Fiat, el auto impactó de lleno contra dos hombres que se encontraban en la vereda. Las víctimas estaban cargando garrafas en otro vehículo.

El dramático momento quedó registrado por las cámaras de seguridad en el instante exacto en que el coche embistió a los vecinos, e inmediatamente se replicó en redes sociales. Uno de ellos, de 30 años, fue trasladado de inmediato al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde fue atendido por politraumatismos leves. Afortunadamente, se encuentra lúcido y fuera de peligro.