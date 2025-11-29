29 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Escenas de horror en Mar del Plata: robaron un auto, intentaron huir y atropellaron a dos hombres

En su desesperación por escapar de la policía, tres delincuentes embistieron a dos hombres que realizaban tareas de carga en la vereda. El hecho quedó filmado y las víctimas se encuentran fuera de peligro.

Por
Delincuentes huían de la policía y atropellaron a dos hombres. 

Delincuentes huían de la policía y atropellaron a dos hombres. 

Una espectacular y violenta secuencia puso en alerta a la ciudad de Mar del Plata en las últimas horas. Todo comenzó con el robo de un vehículo y culminó con una persecución policial a los tiros que dejó dos personas atropelladas.

Los padres pidieron saber la verdad sobre quién se llevó a su hijo de 5 años.
Te puede interesar:

Caso Loan: la Justicia ordenó que no se cierre la causa, a más de un año de la desaparición

La acción se inició cuando tres asaltantes, que actuaron a mano armada, interceptaron a un hombre de 42 años para sustraerle su Fiat Cronos blanco. Tras la denuncia, el Comando de Patrullas activó un operativo que logró detectar el rodado en circulación y desató la fuga de los delincuentes.

Los malhechores improvisaron una peligrosa maniobra para evadir a la policía y realizaron un movimiento temerario con el vehículo, mientras los agentes buscaban interceptarlos. En un intento de escape marcha atrás del conductor del Fiat, el auto impactó de lleno contra dos hombres que se encontraban en la vereda. Las víctimas estaban cargando garrafas en otro vehículo.

El dramático momento quedó registrado por las cámaras de seguridad en el instante exacto en que el coche embistió a los vecinos, e inmediatamente se replicó en redes sociales. Uno de ellos, de 30 años, fue trasladado de inmediato al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde fue atendido por politraumatismos leves. Afortunadamente, se encuentra lúcido y fuera de peligro.

Embed

El tiroteo posterior y la persecución finalizaron con la detención de los sospechosos y el secuestro del vehículo. La policía encontró dentro del Fiat una munición intacta y un orificio de bala en la puerta trasera izquierda, evidencia de la resistencia al arresto. La fiscal Lorena Hirigoyen está a cargo de la investigación, caratulada por hallazgo automotor y lesiones culposas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las cuatro mujeres que fallecieron volvían de un recital del cantante Axel. 

Brutal choque en Santa Fe: quiénes eran las cinco personas que murieron tras salir de un recital de Axel

Efe Saravolu tenía 24 años.

Macabro hallazgo en Cañuelas: encontraron el cuerpo de un turista turco desaparecido hace un mes

El joven fue arrastrado por el mar el pasado 17 de noviembre. 

Chile: confirmaron que el cuerpo encontrado en el mar es del adolescente argentino desaparecido

En su fallo, el Tribunal dio marcha atrás con el sobreseimiento por prescripción que había dictado el juez. 

Sorpresivo giro en la causa por el crimen de Diego Fernández: revocan el sobreseimiento y volverán a investigar a Cristian Graf

Murieron dos mujeres de 24 y 27 años.

Tragedia en Monserrat: dos mujeres murieron en un choque múltiple y hay dos heridos graves

Samuel tenía 34 años.

Quién era Samuel, el joven que murió tras una brutal paliza policial en Córdoba

Rating Cero

Lowrdez contó sobre su operación y hasta hizo un challenge antes del quirófano.

Lourdes Fernández se operó y, horas antes, dejó un mensaje: "Cierro una etapa"

La entrevista de Virginia da Cunha sirvió como una confirmación oficial de la situación.

"Quedamos todas recalculando": Virginia da Cunha confirmó que Lissa Vera se bajó de Bandana

La pareja se separó después de 14 años de matrimonio y 3 hijas en común.

"Me invitó a retirarme": Chechu Bonelli se quebró al hablar de su exsuegra tras separarse de Darío Cvitanich

Los famosos en el cumpleaños de Benjamín Vicuña.

Con Francella, Suar y Furriel, Benjamín Vicuña celebró sus 47 años: "Mis amigos son mi familia"

El actor debió suspendes funciones teatrales de este fin de semana.

Incertidumbre por la salud de Luis Brandoni: el comunicado que preocupó a sus seguidores

Las famosas celebraron el cumpleaños junto a su compañera de reality.

La fiesta de los 50: una participante de MasterChef Celebrity celebró con una cena con sus compañeros de Telefe

últimas noticias

Lowrdez contó sobre su operación y hasta hizo un challenge antes del quirófano.

Lourdes Fernández se operó y, horas antes, dejó un mensaje: "Cierro una etapa"

Hace 11 minutos
Duelo de gigantes: Messi vs. Moralez.

Video: el picante cruce entre Lionel Messi y Maxi Moralez que casi termina a las piñas

Hace 12 minutos
Resultados del Loto Plus del sábado 29 de noviembre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3835 del sábado 29 de noviembre de 2025

Hace 47 minutos
La entrevista de Virginia da Cunha sirvió como una confirmación oficial de la situación.

"Quedamos todas recalculando": Virginia da Cunha confirmó que Lissa Vera se bajó de Bandana

Hace 58 minutos
Messi levanta la copa de la Conferencia Este, primero en la historia de Inter Miami.

Con una asistencia de Messi, Inter Miami goleó por 5-1 a New York City y está en la final de la MLS

Hace 1 hora