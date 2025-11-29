29 de noviembre de 2025 Inicio
Caso Loan: la Justicia ordenó que no se cierre la causa, a más de un año de la desaparición

La Cámara de Casación Federal ordenó nuevas medidas sobre la búsqueda del niño de 5 años, de quien no se tiene rastro desde que desapareció el pasado 13 junio de 2024 en la localidad de 9 de Julio, Corrientes.

Los padres pidieron saber la verdad sobre quién se llevó a su hijo de 5 años.

A más de un año de la desaparición de Loan Danilo Peña, en la localidad correntina de 9 de Julio, sus padres recibieron una vital confirmación judicial: la investigación y la búsqueda de su hijo continuarán activas por tiempo indeterminado.

En las últimas horas, la Cámara Federal de Casación Penal dictó un fallo crucial que anuló la resolución que establecía el 29 de noviembre como plazo límite para finalizar la instrucción de la causa.

Los jueces Juan Carlos Gemignani, Carlos Alberto Mahiques y Diego Gustavo Barroetaveña hicieron lugar a los recursos presentados por la fiscalía y la querella.

El fallo ordena que el Juzgado Federal de Goya "continúe la investigación según su estado, tanto en lo relativo a la búsqueda del menor, como en lo concerniente a la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba".

“Quedan habilitadas todas las medidas que sean necesarias. Si hay que hacer nuevos operativos, ampliar imputaciones u organizar nuevas detenciones: háganlo”, habrían sido las palabras de los jueces, según el periodista Víctor Varone, en la transmisión de A24.

El ruego de los padres de Loan ante la Justicia: "Que pasó con nuestro hijo"

La decisión de la Cámara llegó después de que los padres de Loan, José Peña y María Noguera, viajaran a Buenos Aires para dirigirse directamente a los magistrados. En un emotivo encuentro, María les expresó su desesperación y su ruego para que el caso no se cerrara: "Queremos saber algo de nuestro hijo... No se sabe dónde está, cómo está o qué pasó con Loan”.

Los jueces coincidieron en que el plazo fijado anteriormente resultaba arbitrario e irrazonable, ya que "todavía restan medidas por producir" en el expediente, y que la complejidad del caso amerita continuar con los esfuerzos.

Actualmente, la investigación se concentra en los 17 imputados procesados, entre ellos el matrimonio de María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez, quienes están señalados como dos de los principales responsables de la sustracción.

Mientras la Justicia avanza en la elevación a juicio de los acusados, la orden de Casación garantiza que la prioridad humanitaria de encontrar a Loan seguirá su curso, como motor del expediente.

