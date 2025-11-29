29 de noviembre de 2025 Inicio
Sorpresivo giro en la causa por el crimen de Diego Fernández: revocan el sobreseimiento y volverán a investigar a Cristian Graf

Lo decidió la Cámara Nacional de Apelaciones al considerar que “la prueba no ha reunido elementos idóneos” para apartar al hombre de la investigación, acusado de homicidio y encubrimiento.

En su fallo

En su fallo, el Tribunal dio marcha atrás con el sobreseimiento por prescripción que había dictado el juez.  

La Justicia dio un sorpresivo en giro en el crimen de Diego Fernández Lima: revocó el sobreseimiento dictado sobre Cristian Graf y volverá a investigarlo acusado de homicidio y encubrimiento. Así lo resolvió el viernes la Cámara Nacional de Apelaciones al considerar en el fallo publicado que “la prueba no ha reunido elementos idóneos” para apartarlo del caso.

Murieron dos mujeres de 24 y 27 años.
Tragedia en Monserrat: dos mujeres murieron en un choque múltiple y hay dos heridos graves

En el documento, el Tribunal justificó dicha decisión al considerar “en orden a las hipótesis que razonablemente surgen del expediente para esclarecerse si el imputado tiene o no relación en cualquiera de los términos de los artículos 45 y 46 del Código Penal con el homicidio de Fernández Lima”.

A su vez, el juez Julio Marcelo Lucini señaló que “resulta insoslayable que la propia defensa reconoció en la audiencia que en el terreno en que se perpetró el homicidio y desmembramiento de Fernández habitaba en ese momento y continúa haciéndolo Graf y que el deceso acaeciera en 1984 verifica un vínculo entre la víctima y el encausado en tanto resultaban ser ni más ni menos que compañeros de colegio, circunstancia suficientemente demostrada para sostener esa afirmación mediante informes y testimonios de quienes coincidieron con ambos en aquella época”.

Cristian Graf
Cristian Graf había sido sobreseído del caso por el juez de primera instancia, Alejandro Litvack.

En otro pasaje de la resolución, agregó: “No hay posibilidad de desvincular, a esta altura, al nombrado del homicidio, ya sea como autor, cómplice o cualquier otro grado de participación y en una línea temporal evidentemente distinta y excluyente a la del delito por el cual se pretende limitar el examen de su eventual responsabilidad".

Cómo fue el misterioso caso de Diego Fernández y el hallazgo que reabrió el expediente

Diego Fernández Lima fue visto con vida por última vez el 26 de julio de 1984, después de regresar del colegio, almorzar en su casa y pedir dinero para viajar en colectivo.

Cuarenta y un años más tarde, sus restos y objetos personales fueron encontrados en el patio de un chalet alquilado por el músico Gustavo Cerati entre 2001 y 2003, entre la casa que pertenece a Cristian Graf, principal acusado y quien fue compañero de la víctima fatal.

