Chile: confirmaron que el cuerpo encontrado en el mar es del adolescente argentino desaparecido

Alejandro Cabrera Iturriaga, de 17 años, fue arrastrado por el mar cuando estaba junto a sus hermanos y primos en la playa La Serena. Tras una intensa búsqueda, las autoridades chilenas anunciaron la identidad mediante una conferencia de prensa.

El joven fue arrastrado por el mar el pasado 17 de noviembre.

Las autoridades chilenas confirmaron que el cuerpo que encontraron frente a las costas de La Serena, pertenece a Alejandro Cabrera Iturriaga, de 17 años, que fue arrastrado por el mar el pasado lunes 17 de noviembre mientras se encontraba junto a su familia.

Jaime Lazo, jefe de la prefectura de Elqui en Chile contó que " lograron identificar la identidad del cuerpo, que corresponde al adolescente argentino que desapareció en el mar el 17 de noviembre mientras se encontraba junto a su familia".

El cuerpo fue encontrado el jueves pasado mientras la Lancha de Servicio General (LSG) de Coquimbo realizaba un patrullaje en aguas de la playa Cuatro Esquinas. De inmediato, la Fiscalía Regional ordenó la intervención de la Brigada de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones.

" A media agua en las cercanías de Cuatro Esquinas, aproximadamente a 500 metros en dirección donde nos encontrábamos en el puesto de mando ", contó Daniel Sarzosa el capitán de Puerto de Coquimbo. A pesar de que el operativo de rescate finalizó el 24 de noviembre pasado, mantuvieron algunas tareas en la zona.

"Las labores no cesaron por parte de la autoridad marítima, de forma aleatoria y ocasional, lo que finalmente permitió el avistamiento 11 días después del incidente" , detalló.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/laserena_4/status/1994399406611972159&partner=&hide_thread=false La Serena



ULTIMO MINUTO

prefecto Jaime Lazo, informa resultados de peritajes dactiloscopicos que establecen identidad de joven argentino de 17 años desaparecido el pasado 17 de noviembre en Avda del Mar de La Serena. pic.twitter.com/mZ5ujcvfbh — LaSerena4 (@laserena_4) November 28, 2025

El adolescente desapareció el lunes 17, cuando entró al agua junto a otros cuatro jóvenes en la playa Cuatro Esquinas. Los demás pudieron ser rescatados, pero a Alejandro lo perdieron de vista. Las autoridades locales aclararon que ese sector no está habilitado para bañarse en ningún momento del año.

Durante una semana, la Armada chilena lo buscó en zonas de socavones, rocas, y bajo del agua con lanchas y equipos de buceo, apoyados por el grupo GERSA de Bomberos de Antofagasta. Más de 100 voluntarios y efectivos de fuerzas de seguridad formaron parte del operativo.

La búsqueda se suspendió el lunes 24 de noviembre. "La esperanza razonable de encontrar a Alejandro con vida, ya, digamos, no es posible. Solo podemos esperar que, en alguno de nuestros patrullajes aleatorios, podamos tener algún resultado positivo", explicó el capitán de Puerto de Coquimbo, Daniel Sarzosa.