29 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Chile: confirmaron que el cuerpo encontrado en el mar es del adolescente argentino desaparecido

Alejandro Cabrera Iturriaga, de 17 años, fue arrastrado por el mar cuando estaba junto a sus hermanos y primos en la playa La Serena. Tras una intensa búsqueda, las autoridades chilenas anunciaron la identidad mediante una conferencia de prensa.

Por
El joven fue arrastrado por el mar el pasado 17 de noviembre. 

El joven fue arrastrado por el mar el pasado 17 de noviembre. 

Las autoridades chilenas confirmaron que el cuerpo que encontraron frente a las costas de La Serena, pertenece a Alejandro Cabrera Iturriaga, de 17 años, que fue arrastrado por el mar el pasado lunes 17 de noviembre mientras se encontraba junto a su familia.

Efe Saravolu tenía 24 años.
Te puede interesar:

Macabro hallazgo en Cañuelas: encontraron el cuerpo de un turista turco desaparecido hace un mes

Jaime Lazo, jefe de la prefectura de Elqui en Chile contó que "lograron identificar la identidad del cuerpo, que corresponde al adolescente argentino que desapareció en el mar el 17 de noviembre mientras se encontraba junto a su familia".

El cuerpo fue encontrado el jueves pasado mientras la Lancha de Servicio General (LSG) de Coquimbo realizaba un patrullaje en aguas de la playa Cuatro Esquinas. De inmediato, la Fiscalía Regional ordenó la intervención de la Brigada de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones.

"A media agua en las cercanías de Cuatro Esquinas, aproximadamente a 500 metros en dirección donde nos encontrábamos en el puesto de mando", contó Daniel Sarzosa el capitán de Puerto de Coquimbo. A pesar de que el operativo de rescate finalizó el 24 de noviembre pasado, mantuvieron algunas tareas en la zona.

"Las labores no cesaron por parte de la autoridad marítima, de forma aleatoria y ocasional, lo que finalmente permitió el avistamiento 11 días después del incidente", detalló.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/laserena_4/status/1994399406611972159&partner=&hide_thread=false

El adolescente desapareció el lunes 17, cuando entró al agua junto a otros cuatro jóvenes en la playa Cuatro Esquinas. Los demás pudieron ser rescatados, pero a Alejandro lo perdieron de vista. Las autoridades locales aclararon que ese sector no está habilitado para bañarse en ningún momento del año.

Durante una semana, la Armada chilena lo buscó en zonas de socavones, rocas, y bajo del agua con lanchas y equipos de buceo, apoyados por el grupo GERSA de Bomberos de Antofagasta. Más de 100 voluntarios y efectivos de fuerzas de seguridad formaron parte del operativo.

La búsqueda se suspendió el lunes 24 de noviembre. "La esperanza razonable de encontrar a Alejandro con vida, ya, digamos, no es posible. Solo podemos esperar que, en alguno de nuestros patrullajes aleatorios, podamos tener algún resultado positivo", explicó el capitán de Puerto de Coquimbo, Daniel Sarzosa.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En su fallo, el Tribunal dio marcha atrás con el sobreseimiento por prescripción que había dictado el juez. 

Sorpresivo giro en la causa por el crimen de Diego Fernández: revocan el sobreseimiento y volverán a investigar a Cristian Graf

Murieron dos mujeres de 24 y 27 años.

Tragedia en Monserrat: dos mujeres murieron en un choque múltiple y hay dos heridos graves

Samuel tenía 34 años.

Quién era Samuel, el joven que murió tras una brutal paliza policial en Córdoba

play

Crimen en Remedios de Escalada: la familia de la víctima marchó con fuertes críticas a la Policía

Samuel Tobares, el joven fallecido en Córdoba.

Falleció un joven que volvía de trabajar y fue brutalmente golpeado por dos policías: "Lo mataron como si fuera un perro"

La historia del asesino en serie que mataba mujeres

Aterrorizó Junín y marcó un precedente clave en Argentina: de qué asesino en serie se trata

Rating Cero

Barili anunció la salida de una compañera de trabajo.

La dolorosa despedida de Rodolfo Barili a una compañera, tras 17 años en Telefe Noticias: "Ha sido un placer este viaje"

La serie de Assassins Creed se anunció por primera vez en 2020.

Este es el primer actor confirmado de Assassin's Creed en Netflix: está en Euphoria

Si buscas una producción que puedas ver con toda tu familia, Netflix tiene una buena noticia para ti con el lanzamiento de “En sueños”, la película animada que te llevará por un viaje fantástico y conmovedor que te permitirá explorar un mundo mágico.
play

En sueños: de qué se trata la película ideal para ver en familia y que es furor en Netflix

Los hermanos Russo se enfrascaron en una de las mayores polémicas de su carrera hace siete años. En 2018, los directores estrenaron en cines Vengadores: Infinity War iniciando con ello el fin de la Saga del Infinito. 

Esta pelea de Hulk aún enoja a los fans de Marvel que esperan revancha: ¿cuál es?

Un relato que integra humor, encuentros inesperados y el clima cálido propio de fin de año.
play

Está en Netflix y es una película que te deja las emociones a flor de piel

¿Pico Mónaco fue infiel?

Pico Mónaco infraganti: filtraron el mensaje íntimo a una famosa a espaldas de su esposa

últimas noticias

El comunicado lleva la firma también de los ministros de salud provinciales. 

"Las vacunas salvan vidas": el comunicado del Gobierno y las provincias tras el polémico acto en el Congreso

Hace 10 minutos
Efe Saravolu tenía 24 años.

Macabro hallazgo en Cañuelas: encontraron el cuerpo de un turista turco desaparecido hace un mes

Hace 21 minutos
Barili anunció la salida de una compañera de trabajo.

La dolorosa despedida de Rodolfo Barili a una compañera, tras 17 años en Telefe Noticias: "Ha sido un placer este viaje"

Hace 23 minutos
Ecoturismo y hasta actividades de aventura: este es el destino de Uruguay ideal para visitar

Ecoturismo y hasta actividades de aventura: este es el destino de Uruguay ideal para visitar

Hace 1 hora
La serie de Assassins Creed se anunció por primera vez en 2020.

Este es el primer actor confirmado de Assassin's Creed en Netflix: está en Euphoria

Hace 1 hora