Tragedia en Monserrat: dos mujeres murieron en un choque múltiple y hay dos heridos graves El hecho que involucró una camioneta, un auto y una bicicleta ocurrió en el cruce de Belgrano y Huergo. Investigan las causas de la colisión.







Murieron dos mujeres de 24 y 27 años. Redes sociales

Un choque múltiple ocurrido durante la noche del viernes dejó dos mujeres fallecidas y otras dos personas heridas de gravedad en el barrio porteño de Monserrat. Se desconocen las causas de la colisión, pero se analizarán las cámaras de seguridad en las próximas horas.

El incidente involucró a una camioneta, un auto y una bicicleta. Esto ocurrió cerca de las 22 en el cruce de avenidas Belgrano y Huergo, justo en el límite con Puerto Madero. Las partes de los vehículos quedaron desaparramadas por la zona.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, contó que “el primer llamado al 107 ingresó a las 21.53. Se trataba de un impacto entre una camioneta y un Citroën C3. El choque también produjo el atropellamiento de una ciclista”.

Y aclaró que la persona que iba en bicicleta fue trasladada al Hospital Argerich e “ingresó en gravísimo estado. Se le hizo una maniobra de reanimación, pero lamentablemente falleció”.

Y confirmó: “Había gente atrapada porque el Citroën terminó prácticamente abrazado a un árbol. Allí constatamos el fallecimiento de una mujer de 24 años. No se le pudo hacer nada para reanimarla”.

Por su parte, un hombre y una mujer están en el Argerich internados con politraumatismos y en grave estado.