"No existen palabras que alivien algo así": el dolor de Axel por la tragedia de sus fanáticas El artista envió un emotivo mensaje por la tragedia donde murieron 4 mujeres que habían ido a velo a un recital en Melincué, al sur de la provincia de Santa Fe.







El cantante envió un emotivo mensaje a sus fans después del siniestro fatal. Redes Sociales

Una noche de concierto en la localidad santafecina de Melincué para ver a Axel se convirtió en una pesadilla por un accidente en donde murieron un grupo de fanáticas del cantante: "No existen palabras que alivien algo así", se lamentó el músico en redes sociales.

Un choque frontal en la Ruta Provincial 90 se cobró la vida de cinco personas, incluyendo a cuatro seguidoras del artista que regresaban del show.

Ante tal conmoción, el intérprete de Mi corazón es tuyo y Celebra la vida, decidió romper el silencio con un mensaje en sus redes, expresando su impotencia y rindiendo homenaje a las víctimas, algunas de las cuales conocía personalmente.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AXEL (@axeloficial) "Hoy necesito hablarles desde un lugar muy distinto al habitual. Ayer, después del concierto en Melincué, ocurrió una tragedia que me tiene el corazón completamente roto”, escribió.

En el comunicado, Axel destacó que "habían sido parte de esa noche tan especial", y subrayó la impotencia del momento. “Gracias por cada abrazo, cada cartel, cada viaje, cada gesto que tuvieron conmigo y con mi música. Su luz va a seguir viva en mí para siempre”, dijo.