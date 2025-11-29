IR A
"No existen palabras que alivien algo así": el dolor de Axel por la tragedia de sus fanáticas

El artista envió un emotivo mensaje por la tragedia donde murieron 4 mujeres que habían ido a velo a un recital en Melincué, al sur de la provincia de Santa Fe.

El cantante envió un emotivo mensaje a sus fans después del siniestro fatal.

Una noche de concierto en la localidad santafecina de Melincué para ver a Axel se convirtió en una pesadilla por un accidente en donde murieron un grupo de fanáticas del cantante: "No existen palabras que alivien algo así", se lamentó el músico en redes sociales.

Un choque frontal en la Ruta Provincial 90 se cobró la vida de cinco personas, incluyendo a cuatro seguidoras del artista que regresaban del show.

Ante tal conmoción, el intérprete de Mi corazón es tuyo y Celebra la vida, decidió romper el silencio con un mensaje en sus redes, expresando su impotencia y rindiendo homenaje a las víctimas, algunas de las cuales conocía personalmente.

"Hoy necesito hablarles desde un lugar muy distinto al habitual. Ayer, después del concierto en Melincué, ocurrió una tragedia que me tiene el corazón completamente roto”, escribió.

En el comunicado, Axel destacó que "habían sido parte de esa noche tan especial", y subrayó la impotencia del momento. “Gracias por cada abrazo, cada cartel, cada viaje, cada gesto que tuvieron conmigo y con mi música. Su luz va a seguir viva en mí para siempre”, dijo.

Choque con cinco muertos: las víctimas venían de un recital de Axel

Un choque múltiple de extrema violencia en la ruta 90, a la altura de Alcorta, en el sur santafesino, dejó cinco muertos durante la madrugada de este viernes. El siniestro ocurrió en una curva e involucró a tres vehículos, de los cuales, en uno de ellos viajaban dos hombres que resultaron ilesos. Las víctimas fatales fueron un hombre de 49 años y cuatro mujeres de entre 56 y 63 años que regresaban de un recital de Axel.

