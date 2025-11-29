El impresionante récord de Zootopia 2: recaudó 38,5 millones de dólares en el Black Friday

La secuela de la película animada de Disney de 2016, junto al musical Wicked: For Good dieron un doble golpe a la taquilla en los cines estadounidenses este viernes.

El estreno de Disney se posicionó en el primer lugar en la recaudación espectacular del Viernes Negro.

Los propietarios de cines en Estados Unidos agradecieron este Black Friday o viernes negro, ya que Zootopia 2 y Wicked: For Good dieron un inesperado doble golpe a la taquilla.

La secuela animada de Disney , recién estrenada, está liderando la lista con una recaudación impresionante de 38,5 millones de dólares en 4.000 cines estadounidenses sólo el viernes.

Dirigida por Jared Bush y Byron Howard, Zootopia 2 se posicionó en el primer lugar este viernes 28 de noviembre, y se espera que esa un éxito arrollador durante el fin de semana de Acción de Gracias.

Desde su estreno el miércoles, con el posible regreso del dúo policial de Judy Hopps (Ginnifer Goodwin) y Nick Wilde (Jason Bateman) ), mientras investigan la presencia de un forastero reptil (Ke Huy Quan) en su metrópolis centrada en los mamíferos, acumuló 97,7 millones de dólares en Norteamérica.

Este rendimiento de la película tuvo una calificación de 94% en Rotten Tomatoes, y los críticos la elogiaron como una "digna sucesora" que es inteligente, divertida y temáticamente rica.

El musical Wicked: For Good también bate récords

El musical Wicked: For Good csorpresaontribuye al doble golpe de la taquilla, superando las expectativas y estableciendo hitos para el género musical: con una recaudación de 30,8 millones de dólares solo en preestrenos, marcando la mayor recaudación en preestrenos de 2025. La película debutó con $150 millones de dólares en su estreno, estableciendo un nuevo récord para un musical.

El Black Friday o Viernes Negro es uno de los eventos comerciales más esperados del año. Se celebra el viernes posterior al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, marcando el inicio de la temporada de compras navideñas.