Quién era Samuel, el joven que murió tras una brutal paliza policial en Córdoba

La víctima, de 34 años, quien falleció luego de un operativo policial en Villa Parque Síquiman, Córdoba, trabajaba en un hotel y era el sostén de su familia: "Él nos cuidaba y nos adoraba”, recordó Abigail, su hermana.

Samuel tenía 34 años.

Continúa la conmoción por el crimen de Samuel Tobares, de 34 años que murió el domingo pasado durante un operativo policial en Villa Parque Síquiman, Córdoba. La historia del joven que era sostén de su familia, trabajaba junto a sus hermanas y encontró la muerte tras una golpiza policial.

Familiares protestaron el martes en las instalaciones del hospital.
Tobares falleció en una garita de colectivos a la vera de la ruta 38. Los investigadores buscan reconstruir con precisión qué ocurrió durante el operativo en el que, según el entorno del joven, hubo golpes y una posterior reanimación antes de que el joven fuera trasladado al Hospital Domingo Funes. Abigaíl, su hermano, relató al medio El Doce, cómo era la víctima: "Había vuelto hacía dos meses desde Rosario. Su idea era quedarse una o dos semanas, pero al ver el delicado estado de salud de su padre decidió postergar sus planes".

Además, añadió: “Empezó vendiendo pan casero para ir a Carlos Paz a tirar currículums y conseguir trabajo ahí. Él nos cuidaba y nos adoraba”, recordó Abigail, acompañada por su madre. Los familiares aseguraron que Samuel no tenía ninguna enfermedad preexistente que haga sospechar como posible causa de muerte. Tampoco tenía antecedentes penales, afirmaron.

Samuel trabajaba con sus hermanas en un hotel y era el sosten de la familia.

En ese mismo sentido, su familiar aseguró: "Es escalofriante la manera en la que le pegaron a mi hermano. Nadie tiene derecho de quitarle la vida a un ser humano, y menos siendo policías. Se supone que ellos deben estar capacitados”.

La Fiscalía de Instrucción N°2 de Villa Carlos Paz, a cargo de Ricardo Mazzuchi, ordenó la detención de dos policías que participaron del procedimiento en el que murió Tobares. Todos quedaron imputados por homicidio preterintencional, figura que se aplica cuando la muerte ocurre sin intención de matar, pero mediando violencia.

"Lo mataron como si fuera un perro": el duro relato de un testigo

Dos policías fueron detenidos por la muerte de un hombre durante un operativo en la provincia de Córdoba y la autopsia indicó que la víctima presenta golpes de distinto tipo. El procedimiento policial sucedió el 24 de noviembre en Villa Parque Siquiman cuando los efectivos mantuvieron un altercado con Samuel Tobares, de 34 años, quien se encontraba en una garita de colectivos.

De acuerdo a una reconstrucción realizada por el diario La Voz, los oficiales se acercaron al lugar debido que Tobares estaba teniendo una discusión con una mujer y en ese contexto, al intentar detenerlo, se habría iniciado la golpiza.

Según declaró un testigo directo de los hechos al noticiero cordobés Telenoche, a Tobares "lo mataron como si fuera un perro". "Vi cuando empezó el control, cuando lo llevaron para el móvil. Lo insultaron, lo agredieron. En un forcejeo le pegan una piña, lo tiraron contra el móvil, el chico se cayó y le pegaron patadas”, relató Guillermo, el testigo, en el lugar donde ocurrió la golpiza.

El joven de 34 años había vuelto a Córdoba, desde Rosario, hace un año.

El hombre afirmó que los agentes “estuvieron sentados arriba de él durante 15 o 20 minutos. Dos personas de 80 kilos arriba de un chico flaquito. Le dijeron ‘puto de mierda’, ‘gil de mierda’, ‘otario’. Le dieron como a una bolsa de boxeo”.

Según el mismo testimonio, al ver que el muchacho se había desvanecido por los golpes, los policías comenzaron a practicarle maniobras de RCP: “Los brazos se le caían. Ahí empiezan a hacerle RCP. Es mentira que ese chico se murió en el Funes. Se murió acá. Lo dejaron morir en la calle. Cuando se dieron cuenta que se la mandaron, se agarraban la cabeza”.

